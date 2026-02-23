Portuguesa reprova ofensas contra Hugo Souza e promete punição: 'Não toleramos tais atos'

A Portuguesa não gostou nada e ver dois torcedores presentes ao Canindé no belo duelo das quartas do Paulistão com o Corinthians ofendendo o goleiro Hugo Souza com palavras de cunho racista. O clube garantiu que os responsáveis serão identificados e punidos de maneira exemplar.

Quando se encaminhava para os vestiários após brilhar nos pênaltis e na classificação corintiana, Hugo Souza acabou bastante ofendido por dois jovens que estavam atrás do gol dos locais. Revoltados com a queda da Lusa, eles se revoltaram com palavrões e ofensas pessoais ao corintiano. "Seu sem dente", "favelado", "passa fome" e "vai cortar esse cabelo, seu piolhento", foram algumas das ofensas proferidas, sempre acrescentadas de palavrões.

"A Portuguesa SAF vem, por meio desta, repudiar as ofensas racistas sofridas pelo goleiro Hugo Souza, do Sport Club Corinthians Paulista, após o jogo realizado na noite do último domingo (22), no Estádio do Canindé. Reforçamos a nossa solidariedade ao atleta e ao clube, com quem temos boa relação institucional e já estamos em contato sobre o tema, assim como condenamos fortemente o racismo e todas as formas de discriminação", divulgou nota de reprovação a Portuguesa.

O clube garantiu que o ato não passará impune. "Estamos trabalhando para a pronta identificação dos responsáveis pelas ofensas e definiremos as punições cabíveis, além de nos colocarmos à disposição do poder público caso seja necessário", continuou a Portuguesa.

Por fim, garantiu que os infratores não são bem-vindos no Canindé. Um torcedor mais experiente pediu que os jovens parassem com as ofensas e se retirassem do local. "Não toleramos tais atos e reforçamos que 'torcedores' como esses não são bem-vindos no Canindé e em nenhum outro espaço da sociedade."