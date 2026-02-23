Portuguesa reprova ofensas contra Hugo Souza e promete punição: 'Não toleramos tais atos' Estadão Conteúdo 23.02.26 15h17 A Portuguesa não gostou nada e ver dois torcedores presentes ao Canindé no belo duelo das quartas do Paulistão com o Corinthians ofendendo o goleiro Hugo Souza com palavras de cunho racista. O clube garantiu que os responsáveis serão identificados e punidos de maneira exemplar. Quando se encaminhava para os vestiários após brilhar nos pênaltis e na classificação corintiana, Hugo Souza acabou bastante ofendido por dois jovens que estavam atrás do gol dos locais. Revoltados com a queda da Lusa, eles se revoltaram com palavrões e ofensas pessoais ao corintiano. "Seu sem dente", "favelado", "passa fome" e "vai cortar esse cabelo, seu piolhento", foram algumas das ofensas proferidas, sempre acrescentadas de palavrões. "A Portuguesa SAF vem, por meio desta, repudiar as ofensas racistas sofridas pelo goleiro Hugo Souza, do Sport Club Corinthians Paulista, após o jogo realizado na noite do último domingo (22), no Estádio do Canindé. Reforçamos a nossa solidariedade ao atleta e ao clube, com quem temos boa relação institucional e já estamos em contato sobre o tema, assim como condenamos fortemente o racismo e todas as formas de discriminação", divulgou nota de reprovação a Portuguesa. O clube garantiu que o ato não passará impune. "Estamos trabalhando para a pronta identificação dos responsáveis pelas ofensas e definiremos as punições cabíveis, além de nos colocarmos à disposição do poder público caso seja necessário", continuou a Portuguesa. Por fim, garantiu que os infratores não são bem-vindos no Canindé. Um torcedor mais experiente pediu que os jovens parassem com as ofensas e se retirassem do local. "Não toleramos tais atos e reforçamos que 'torcedores' como esses não são bem-vindos no Canindé e em nenhum outro espaço da sociedade." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Paulista Portuguesa Hugo Souza racismo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES MAIS ESPORTES Academia da PM participa da Etapa do Circuito Paraense de Natação e garante 15 medalhas Cadetes representaram a Academia Cel Fontoura na 1ª etapa do Circuito Paraense Master de Natação 2026 23.02.26 17h13 FUTEBOL Enquete aponta ex-dirigentes como principais responsáveis pela crise financeira do Paysandu Papão passa por crise fora das quatro linhas e pediu Recuperação Judicial na Justiça 23.02.26 16h54 FUTEBOL Dirigente do Remo fala sobre contratações e detalha conversas com zagueiro e meia Lingard Vice-presidente do Remo, Glauber Gonçalves, explicou que existe conversas entre o clube e jogadores, mas que situação depende de uma força-tarefa 23.02.26 16h08 futebol Roger Aguilera diz que vai retirar nome da lista de credores do Paysandu: 'Jamais irei cobrar' Ex-presidente do Papão foi citado em documento que lista dívidas do time bicolor, que está em recuperação judicial 23.02.26 13h25 MAIS LIDAS EM ESPORTES PROMESSAS Belém abriu o calendário nacional do tênis juvenil Reunindo atletas de várias regiões, 1ª Etapa do Nacional Juvenil 2026 reforça a presença da região Norte no calendário nacional da modalidade 24.02.26 0h21 FUTEBOL De olho na Série A, Remo exerce poder de compra e fecha a contratação de atacante Atacante Jajá estava no Goiás e desembarcou em Belém para se apresentar ao Leão Azul 23.02.26 13h15 PARAZÃO Patrick de Paula fala sobre gol salvador que colocou Remo na final: 'único na minha vida' Jogador marcou um golaço nos acréscimos e sacramentou a virada remista contra o Cametá 23.02.26 20h57 Futebol Paysandu conhece tabela básica da Série C 2026; estreia será contra o Volta Redonda em abril CBF divulga calendário da competição, que será disputada entre 5 de abril e 25 de outubro e marca a última edição no formato atual com 20 clubes 23.02.26 16h51