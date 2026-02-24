Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Portuguesa identifica responsáveis por atos racistas com Hugo Souza e leva nomes às autoridades

As ofensas racistas foram proferidas na partida do último domingo, válida pelas quartas de final do Paulistão

Estadão Conteúdo

A Portuguesa revelou, nesta terça-feira, que identificou os torcedores responsáveis por cometer atos racistas com Hugo Souza, goleiro do Corinthians, na partida do último domingo, válida pelas quartas de final do Paulistão.

De acordo com o time luso, os nomes dos autores das ofensas racistas foram encaminhados às autoridades. Além disso, eles foram excluídos do quadro de sócios-torcedores da equipe.

A Lusa também afirma que repudia os atos, que estes "não representam os nossos valores e os de nossa torcida" e que o time "não tolera qualquer tipo de comportamento discriminatório".

Na saída para os vestiários, Hugo foi ofendido por dois jovens que estavam atrás do gol defendido pela Portuguesa no segundo tempo do confronto. "Seu sem dente", "favelado", "passa fome", "vai cortar esse cabelo, seu piolhento", foram algumas das ofensas proferidas pelos torcedores.

O Corinthians volta a campo nesta quarta-feira, às 20h (de Brasília), no duelo contra o Cruzeiro, válido pela quarta rodada do Brasileirão.

VEJA O COMUNICADO DA PORTUGUESA NA ÍNTEGRA "A Portuguesa SAF informa que identificou os autores das ofensas racistas sofridas pelo goleiro Hugo Souza, do Sport Club Corinthians Paulista, na partida do último domingo (22), no Estádio do Canindé.

Comunicamos, também, que eles foram excluídos do nosso quadro de sócios-torcedores e que as respectivas identidades serão encaminhadas às autoridades.

Reforçamos o nosso repúdio aos atos, que não representam os nossos valores e os de nossa torcida, e não toleraremos qualquer tipo de comportamento discriminatório."

