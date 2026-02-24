Portuguesa identifica responsáveis por atos racistas com Hugo Souza e leva nomes às autoridades As ofensas racistas foram proferidas na partida do último domingo, válida pelas quartas de final do Paulistão Estadão Conteúdo 24.02.26 20h52 A Portuguesa revelou, nesta terça-feira, que identificou os torcedores responsáveis por cometer atos racistas com Hugo Souza, goleiro do Corinthians, na partida do último domingo, válida pelas quartas de final do Paulistão. De acordo com o time luso, os nomes dos autores das ofensas racistas foram encaminhados às autoridades. Além disso, eles foram excluídos do quadro de sócios-torcedores da equipe. A Lusa também afirma que repudia os atos, que estes "não representam os nossos valores e os de nossa torcida" e que o time "não tolera qualquer tipo de comportamento discriminatório". Na saída para os vestiários, Hugo foi ofendido por dois jovens que estavam atrás do gol defendido pela Portuguesa no segundo tempo do confronto. "Seu sem dente", "favelado", "passa fome", "vai cortar esse cabelo, seu piolhento", foram algumas das ofensas proferidas pelos torcedores. O Corinthians volta a campo nesta quarta-feira, às 20h (de Brasília), no duelo contra o Cruzeiro, válido pela quarta rodada do Brasileirão. VEJA O COMUNICADO DA PORTUGUESA NA ÍNTEGRA "A Portuguesa SAF informa que identificou os autores das ofensas racistas sofridas pelo goleiro Hugo Souza, do Sport Club Corinthians Paulista, na partida do último domingo (22), no Estádio do Canindé. Comunicamos, também, que eles foram excluídos do nosso quadro de sócios-torcedores e que as respectivas identidades serão encaminhadas às autoridades. Reforçamos o nosso repúdio aos atos, que não representam os nossos valores e os de nossa torcida, e não toleraremos qualquer tipo de comportamento discriminatório." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Portuguesa racistas Hugo Souza COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Marcos Braz está próximo de assumir o departamento de futebol de time da Série C Braz deixou o Remo antes da estreia da Série A e segue sem clube no mercado 24.02.26 17h08 Futebol Breves Fight Combat Agita a Ilha do Marajó com Duelo de Gigantes no Peso Pesado 24.02.26 12h56 Futebol Vem aí a 63ª decisão estadual com Re-Pa 24.02.26 12h54 mais esportes Paraense conquista dois ouros no Mundial de jiu-jitsu em Minas Gerais Rennieh Pessoa subiu ao pódio três vezes, sendo duas em primeiro lugar e outra em segundo 24.02.26 11h14 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (24/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A saudita, Libertadores, Copa do Brasil e Champions League movimentam o futebol nesta terça-feira 24.02.26 7h00 INVIÁVEL Paysandu deve cinco vezes mais do que o declarado na recuperação judicial No pedido aprovado pela justiça, clube declarou dívidas de pouco mais de R$ 16 mi, no entanto, totalidade de débitos chega a quase R$ 75 milhões 24.02.26 8h00 FUTEBOL Dirigente do Remo fala sobre contratações e detalha conversas com zagueiro e meia Lingard Vice-presidente do Remo, Glauber Gonçalves, explicou que existe conversas entre o clube e jogadores, mas que situação depende de uma força-tarefa 23.02.26 16h08 FUTEBOL De olho na Série A, Remo exerce poder de compra e fecha a contratação de atacante Atacante Jajá estava no Goiás e desembarcou em Belém para se apresentar ao Leão Azul 23.02.26 13h15