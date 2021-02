Porto empata com Belenenses e pode ver o Sporting abrir vantagem na liderança do Português

Nesta quinta-feira, 04, Belenenses e Porto empataram em 0 a 0, no Estádio do Restelo, em partida válida pela 17ª rodada da Primeira Liga. Com o resultado, o time do norte de Portugal desperdiçou a oportunidade de diminuir a vantagem para o Sporting, o líder da competição, em um ponto. O Belenenses fica na 12ª colocação, mas pode ser ultrapassado ainda hoje pelo Famalicão e pelo Portimonense.

DOMÍNIO DO DRAGÃOO time do Porto ditou o ritmo do primeiro tempo. A equipe teve 61%, dez finalizações, sendo cinco na direção do gol, e nenhuma falta cometida. Já o time da casa teve apenas três chutes que não encontraram a meta do goleiro argentino Marchesín.

SEGUNDO TEMPO SONOLENTO

O nível do jogo, que já não era bom, ficou pior. O Belenenses teve, novamente, três chutes e nenhum na direção do gol. Já o Porto conseguiu sete chutes, mas apenas um na direção do gol.

DESPERDÍCIOS

Os dois times tiveram chances de tirar o zero do placar. Aos 32 minutos do segundo tempo, após cobrança de tiro de meta, a defesa do Porto bobeira, e Cardoso rouba a bola. O camisa 11 ficou cara a cara com o goleiro, mas adiantou demais a bola e perdeu a chance de abrir o placar. Pelo lado do Porto, Taremi subiu mais altos que todos em cruzamento pela esquerda, aos 36 minutos da segunda etapa, mas mandou para fora.

PREOCUPAÇÃO

Na reta final da partida, o goleiro Stanislav Kritsyuk com o lateral Nanu bateram cabeça na área do Belenenses. O lateral direito do Porto não só bateu a cabeça na dividida, como também no chão. O lance foi muito rápido e muito forte. Nanu teve que ser levado por uma ambulância e os jogadores das duas equipes ficaram no gramado consternadas.

PRÓXIMOS COMPROMISSOS

O Porto volta à campo neste domingo, às 17h45, contra o Braga, em Braga. Por sua vez, o Belenenses volta à campo na segunda-feira, às 18h, contra o Vitória de Guimarães, em Lisboa. As duas partidas serão válidas pela 18ª rodada do Campeonato Português.