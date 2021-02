Porto anuncia a contratação de Pepê, do Grêmio, por R$ 98 milhões

O Porto chegou a um acordo com o Grêmio pela transferência do atacante Pepê, de 23 anos, que será jogador da equipe portuguesa a partir de julho, no início da próxima temporada. Os dois clubes confirmaram a negociação em seus respectivos sites.

Pepê assinará um contrato de cinco anos, com validade de até junho de 2026, e os atuais campeões portugueses pagarão 15 milhões de euros (R$ 98 milhões) pela transferência. Deste valor, 10 milhões de euros (R$ 65 milhões) ficará com o Grêmio, enquanto o restante será repassado ao Foz do Iguaçu.

A multa rescisória do atleta será de 70 milhões de euros (R$ 458 milhões), de acordo com o Porto, e o Grêmio, como informou em seu site, terá direito a um bônus de 12,5% em uma eventual transação. Ou seja, caso o clube português venda Pepê por um valor acima do que desembolsou para comprá-lo, o Tricolor será beneficiado.