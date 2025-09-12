Por que Canelo x Crawford deverá entrar na lista das lutas mais importantes do boxe Estadão Conteúdo 12.09.25 19h37 A luta entre o mexicano Saul Canelo Alvarez e o norte-americano Terence Crawford, neste sábado, no Allegiant Stadium, em Las Vegas, é apontada pelos críticos com potencial para entrar no hall dos grandes combates da história do boxe. Os dois são considerados, ao lado do peso galo japonês Naoya Inoue e do peso pesado ucraniano Oleksandr Usyk, como os maiores pugilistas da atualidade. Canelo soma títulos mundiais entre os meio-médios, médios-ligeiros, médios, supermédios e meio-pesados. Com 35 anos, o mexicano soma 67 lutas, com 63 vitórias (39 nocautes), dois empates e duas derrotas. Já Crawford, de 37 anos, está invicto em 41 combates (31 nocautes), após ser campeão entre os meio-médios-ligeiros, meio-médios e médios-ligeiros. São esperados 60 mil espectadores no Allegiant Stadium, com a expectativa de quebra de bilheteria em um combate de boxe, que pertence à luta entre o norte-americano Floyd Mayweather e o filipino Manny Pacquiao, de 2015, com US$ 72,198,500. Segundo a revista The Ring, o estilo técnico dos dois boxeadores poderá levar os fãs a relembrarem grandes duelos como os da década de 80 envolvendo Sugar Ray Leonard, Marvin Hagler, Roberto Durán e Thomas Hearns. Canelo sabe como poucos se adaptar ao estilo dos adversários durante a passagem dos roundes. Tem ótima esquiva, o que frustra o ataque dos rivais. Como peso supermédio - categoria na qual será disputada a luta, até 76,204 quilos -, o mexicano já provou desde 2020 que é forte e rápido. Seu gancho de esquerda, tanto no corpo como na cabeça, castiga demais os oponentes. Crawford é ambidestro. Luta com a mesma desenvoltura como destro ou canhoto. Sabe contra-ataque como poucos e sua precisão no disparo dos golpes é assustadora. O jogo de pernas é vistoso e muito bem coordenado, o que deixa o americano sempre em condições de atingir seus rivais. Apesar do equilíbrio técnico, Canelo surge com favoritismo para vencer, principalmente por nocaute nos últimos roundes. Crawford tem a preferência quando a previsão é um triunfo por pontos após os 12 roundes previstos. BOLSA DE USS 150 MILHÕES O único desequilíbrio está na bolsa oferecida aos lutadores. Poe ter contrato de quatro lutas com a Riyadh Season, evento cultural da Arábia Saudita, Canelo receberá US$ 150 milhões (cerca de T$ 802 milhões) pela combate. Já Crawford ficará ao menos com US$ 10 milhões. "Esta luta vale mais pelo legado do que pelo dinheiro", disse o americano. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave boxe Canelo Crawford legado COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES SÉRIE B Luan Martins pode voltar ao time do Remo na partida contra o Vila Nova neste sábado (13) Volante se recuperou de lesão no pé e surge como opção para substituir Caio Vinícius, suspenso na Série B 12.09.25 16h56 SÉRIE B 'Para nós todas as partidas são como finais', diz Nico Ferreira antes de duelo com o Vila Nova Atacante do Remo falou sobre preparação da equipe, confiança em somar pontos e o apoio da torcida em Goiânia. 12.09.25 16h08 Mais esportes Realizado em Serra Pelada, Pará recebe Circuito Mundial de Corrida em Trilhas pela primeira vez Evento deve contar com 1.200 atletas e terá viés social, com o objetivo de potencializar a comunidade local 12.09.25 12h12 Futebol Anderson Leite pede rescisão e está perto de deixar o Paysandu, afirma jornalista De acordo com Michel Anderson, atleta solicitou a rescisão contratual para defender uma equipe de fora do Brasil. 12.09.25 11h50 MAIS LIDAS EM ESPORTES VENCER OU VENCER 'A gente acredita’: Paysandu traz jogo de volta à Curuzu e busca renascer na Série B Lateral-esquerdo Reverson falou sobre a chegada de Márcio Fernandes e o duelo de desesperados contra o América-MG, agora de volta ao Caldeirão bicolor 11.09.25 20h29 Futebol Anderson Leite pede rescisão e está perto de deixar o Paysandu, afirma jornalista De acordo com Michel Anderson, atleta solicitou a rescisão contratual para defender uma equipe de fora do Brasil. 12.09.25 11h50 FUTEBOL Ex-Paysandu, Radamés diz que relacionamento com Viviane Araújo prejudicou sua carreira no futebol “Comecei a aparecer mais nas páginas de fofoca do que nas de futebol”, afirmou o ex-meia, que passou pelo Papão em 2015 11.09.25 21h47 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (12/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, La Liga, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira 12.09.25 7h00