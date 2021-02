Por conta da Covid-19, Manchester United enfrentará a Real Sociedad, na Liga Europa, no estádio da Juventus

A Uefa segue quebrando a cabeça para remanejar algumas partidas de seus principais torneios por conta da Covid-19. Com a impossibilidade da entrada de pessoas vindas da Inglaterra em alguns países em função da mutação do vírus, a entidade anunciou a mudança de dois jogos da fase de 16 avos de final da Liga Europa.

Nesta terça-feira, o órgão confirmou que o jogo entre Real Sociedad e Manchester United, no dia 18, anteriormente marcado para acontecer na casa do time basco, será realizado no Allianz Stadium, a casa da Juventus, em Turim. Recentemente o governo espanhol proibiu a entrada quem tivesse passagem pelo Reino Unido, o que impossibilita o Manchester United de entrar no país.

Outro jogo que também sofreu alteração é entre Molde, da Noruega, e Hoffenheim, da Alemanha. O novo local da partida, que será também no dia 18, é o Estádio de la Cerámica, casa do Villarreal, da Espanha.

As duas partidas de volta, no entanto, seguem marcadas para o local de origem, na Inglaterra e Alemanha, respectivamente, no dia 25 de fevereiro.

Na Champions League, a Uefa também encontrou o mesmo problema. A entidade anunciou as mudanças dos jogos entre RB Leipzig e Liverpool e Borussia Mönchengladbach e Manchester City. Ambas serão realizada na Puskás Arena, em Budapeste, na Hungria.