Ponte Preta x Londrina: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (18/05) pela Série B

Ponte Preta x Londrina disputam hoje, segunda-feira (18/05), pela 8ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2026. A partida será realizada às 19h (horário de Brasília), no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Ponte Preta x Londrina ao vivo?

A partida terá transmissão ao vivo pelo Disney+, no plano premium, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Ponte Preta e Londrina vivem momentos delicados e ocupam a zona de rebaixamento da Série B. A Macaca soma sete pontos e vem de duas derrotas consecutivas na competição.

O Londrina atravessa fase ainda mais complicada, com três derrotas seguidas e apenas cinco pontos conquistados, ocupando a penúltima colocação da tabela.

O duelo marca o reencontro das equipes após a final da Série C de 2025, vencida pela Ponte Preta, e pode ser decisivo para a reação de um dos clubes na temporada.

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Ponte Preta x Londrina: prováveis escalações

Ponte Preta: Diogo Silva; Justen, Weverton, Márcio Silva e Kevyson; Rodrigo Souza, André Lima e Danilo Barcelos; Bryan Borges, Diego Tavares e David da Hora. Técnico: Rodrigo Santana.

Londrina: Kozlinski; Weverton, Gabriel Lacerda, João Vitor (ou Caio) e Rafael Monteiro; André Luiz, Lucas Marques e Thalis; Vitinho, Bruno Santos e Iago Teles. Técnico: Rogério Micale.

Arbitragem de Ponte Preta x Londrina

Árbitro: Thaillan Azevedo Gomes (AP)

Assistentes: Luan Patrique Pereira da Silva (AP) e Inácio Barreto da Câmara (AP)

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

FICHA TÉCNICA

Ponte Preta x Londrina

Série B do Campeonato Brasileiro – 8ª rodada

Local: Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP)

Data/Horário: 18 de maio de 2026, às 19h