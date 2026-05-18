Ponte Preta x Londrina: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (18/05) pela Série B Ponte Preta e Londrina jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo Hannah Franco 18.05.26 18h00 Ponte Preta e Londrina jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo (Luís Lisbôa/ X/ @Coritiba) Ponte Preta x Londrina disputam hoje, segunda-feira (18/05), pela 8ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2026. A partida será realizada às 19h (horário de Brasília), no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Ponte Preta x Londrina ao vivo? A partida terá transmissão ao vivo pelo Disney+, no plano premium, a partir das 19h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Ponte Preta e Londrina vivem momentos delicados e ocupam a zona de rebaixamento da Série B. A Macaca soma sete pontos e vem de duas derrotas consecutivas na competição. O Londrina atravessa fase ainda mais complicada, com três derrotas seguidas e apenas cinco pontos conquistados, ocupando a penúltima colocação da tabela. O duelo marca o reencontro das equipes após a final da Série C de 2025, vencida pela Ponte Preta, e pode ser decisivo para a reação de um dos clubes na temporada. VEJA MAIS Novorizontino soma empate morno com o Cuiabá e perde oportunidade de subir na tabela da Série B O empate deixou o Novorizontino com 13 pontos, ocupando a sétima colocação de forma momentânea. O Cuiabá foi a 10 pontos e ficou no 15º lugar Goleiros brilham e Avaí e Fortaleza ficam somente no empate sem gols na Série B Ponte Preta x Londrina: prováveis escalações Ponte Preta: Diogo Silva; Justen, Weverton, Márcio Silva e Kevyson; Rodrigo Souza, André Lima e Danilo Barcelos; Bryan Borges, Diego Tavares e David da Hora. Técnico: Rodrigo Santana. Londrina: Kozlinski; Weverton, Gabriel Lacerda, João Vitor (ou Caio) e Rafael Monteiro; André Luiz, Lucas Marques e Thalis; Vitinho, Bruno Santos e Iago Teles. Técnico: Rogério Micale. Arbitragem de Ponte Preta x Londrina Árbitro: Thaillan Azevedo Gomes (AP) Assistentes: Luan Patrique Pereira da Silva (AP) e Inácio Barreto da Câmara (AP) VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ) FICHA TÉCNICA Ponte Preta x Londrina Série B do Campeonato Brasileiro – 8ª rodada Local: Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP) Data/Horário: 18 de maio de 2026, às 19h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave londrina ponte preta COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES mais esportes Remo abre inscrições para a 1ª Corrida Leão de Periçá em Belém Prova ocorre no dia 16 de agosto, com largada e chegada no Baenão 20.05.26 12h48 futebol Após quebrar tabu em 2025, Remo reencontra Athletico-PR no Brasileirão; veja retrospecto Em duelo válido pela Série B, time azulino venceu pela primeira vez o Furacão 20.05.26 11h36 mais esportes Paraense Melk Costa comenta derrota no UFC e projeta retorno: 'Sigo ranqueado e motivado' Lutador perdeu para Arnold Allen no primeiro main event da carreira no Ultimate 20.05.26 10h32 Futebol Final entre Paysandu e Nacional-AM terá arrecadação de alimentos não perecíveis Iniciativa do TRT-8 visa atender famílias e comunidades em situação de vulnerabilidade social. 19.05.26 16h23 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu e Nacional iniciam decisão da Copa Norte em clima de revanche no Mangueirão Papão aposta em casa cheia para abrir vantagem diante dos amazonenses após goleada sofrida na primeira fase 20.05.26 8h00 FIQUE DE OLHO! Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (20/05), horários das partidas e onde assistir ao vivo Quarta-feira será agitada com jogos decisivos e até finais. Confira! 20.05.26 9h55 Futebol Remo lamenta morte de Sérgio Zumero, ex-diretor médico do clube Diretoria azulina informou ainda que divulgará posteriormente os detalhes sobre velório e sepultamento. 19.05.26 13h27 mais esportes Ginástica rítmica movimenta Belém com etapa do Campeonato Paraense neste sábado (23) Competição será no Parque da Cidade, com programação a partir das 9h 20.05.26 9h57