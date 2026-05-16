Novorizontino soma empate morno com o Cuiabá e perde oportunidade de subir na tabela da Série B Estadão Conteúdo 16.05.26 22h52 Cuiabá e Novorizontino empataram por 0 a 0 na noite deste sábado (16), na Arena Pantanal, pela nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O time da casa precisava vencer para se afastar da parte de baixo da tabela, enquanto os visitantes tentavam entrar no G-4. Com o desempenho fraco dos dois setores ofensivos, nenhuma das equipes conseguiu criar chances reais para balançar as redes durante os 90 minutos. O empate deixou o Novorizontino com 13 pontos, ocupando a sétima colocação de forma momentânea. O Cuiabá foi a 10 pontos e ficou no 15º lugar, colado na zona de rebaixamento. Na próxima rodada, o Cuiabá joga contra o Náutico, na sexta-feira (22), às 19h, nos Aflitos. O Novorizontino recebe o Ceará no sábado (23), às 16h, em Novo Horizonte. O primeiro tempo teve muitas faltas e erros de passe. O Cuiabá começou pressionando e parou no goleiro César, que defendeu um chute colocado de Rodrigo Rodrigues aos 16 minutos e evitou o gol do atacante novamente aos 21, usando os pés. O Novorizontino tentou responder em descidas rápidas com Juninho e Rômulo, mas errou as finalizações e mandou a bola para fora. No segundo tempo, o Cuiabá seguiu tentando e assustou em um chute de Yamil Asad que raspou o travessão após passe de Rodrigo Rodrigues. A resposta do Novorizontino veio com Léo Naldi, que invadiu a área e bateu para fora. Na reta final, o Cuiabá pressionou em cabeçadas de João Basso e Calebe, e parou no goleiro Jordi, que entrou no jogo e fez grande defesa em chute forte de Mateus Santos aos 34 minutos, segurando o zero no placar. FICHA TÉCNICA CUIABÁ 0 X 0 NOVORIZONTINO CUIABÁ - Marcelo Carné; João Basso, Calebe, Gabriel (Asad) e Nino Paraíba; Raul, Weverson, David Miguel e Marlon; Kauan (Mateus Santos) e Rodrigo Rodrigues (Vinícius Peixoto). Técnico: Eduardo Barros. NOVORIZONTINO - César (Jordi); Castrillón, Carlinhos, Patrick e Maykon; Matheus Bianqui (Marlon), Léo Naldi, Juninho (Titi Ortiz) e Rômulo (Tavinho); Vinícius Paiva e Robson (Carlão). Técnico: Enderson Moreira. CARTÕES AMARELOS - Gabriel Knesowitsch, David Miguel e Vinícius Peixoto (Cuiabá); Maykon e Robson (Novorizontino). ÁRBITRO - Bruno Pereira Vasconcelos (BA). PÚBLICO - Não disponível. RENDA - Não disponível. LOCAL - Arena Pantanal, em Cuiabá (MT). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Série B Cuiabá Novorizontino COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES mma Paraense Melk Costa faz primeira luta principal no UFC e projeta disputa de cinturão Lutador vai encarar Arnold Allen neste sábado (16), em Las Vegas, no main event 16.05.26 9h00 MMA Sport Club Paraense Melquizael Costa lidera o UFC em Las Vegas em busca da 7ª vitória consecutiva no UFC 15.05.26 17h05 Mais esportes Comitê Olímpico anuncia parceria com a Vale e Pará pode ser contemplado com expansão de projetos Anúncio ocorreu no parque aquático Maria Lenk, no Rio de Janeiro, durante evento ligado à Corrida Time Brasil, acompanhado pelo Núcleo de Esportes de O Liberal. 15.05.26 15h56 futebol STJD pune volante do Remo, Zé Ricardo, com cinco jogos de suspensão por expulsão contra o Palmeiras Além do jogador, o próprio time azulino e o presidente da equipe, Tonhão, também foram punidos; clube vai entrar com recurso 15.05.26 12h33 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu deve buscar até cinco jogadores na janela de julho Diretoria bicolor pretende movimentar o mercado antes do quadrangular da Série C 14.05.26 21h14 COLEÇÃO Figurinha de Cristiano Ronaldo no álbum da Copa 2026 vale até R$ 5 mil Cromo especial de CR7 é um dos mais raros da coleção oficial da Copa do Mundo FIFA 2026 e já aparece à venda por valores elevados na internet 13.05.26 23h16 SÉRIE A Fluminense x São Paulo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (16/05) pelo Brasileirão Fluminense e São Paulo se enfrentam pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja onde assistir ao vivo e as prováveis formações 16.05.26 18h00 jogo de hoje Internacional x Vasco: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (16/05) pelo Brasileirão Internacional e Vasco se enfrentam pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja onde assistir ao vivo e as prováveis formações 16.05.26 17h30