Ponte Preta volta a tropeçar, perde para o Capivariano e aprofunda crise no Paulistão

A Ponte Preta segue sem conseguir reagir no Campeonato Paulista. Mesmo diante de um adversário recém-promovido da Série A2, o time campineiro foi derrotado por 2 a 0 pelo Capivariano neste sábado, na Arena Capivari, pela terceira rodada da competição, e conheceu sua terceira derrota consecutiva no Estadual.

Sem poder registrar reforços em razão do transfer ban e convivendo com uma debandada no elenco, a equipe alvinegra atravessa um início de campeonato preocupante. Com o Paulistão em formato de tiro curto, a situação passa a exigir resposta imediata, já que a Ponte ocupa a lanterna da classificação e é a única equipe que ainda não somou pontos.

Do outro lado, o Capivariano mantém o bom momento. Com a vitória, chegou aos seis pontos e aparece entre os primeiros colocados do campeonato, em um início acima das expectativas para um clube que disputava a Série A2 na última temporada.

O primeiro tempo foi marcado pelo equilíbrio e por poucas oportunidades claras. A partida se desenhava truncada até os 20 minutos, quando Rodolfo aproveitou uma falha do zagueiro Rodrigo Souza. Ao tentar o domínio, o defensor deixou a bola escapar, permitindo que o atacante saísse cara a cara com Diogo Silva e finalizasse com precisão para abrir o placar.

A partir do gol, o Capivariano passou a explorar os erros de passe da Ponte Preta e encontrou espaços em contra-ataques rápidos. Em mais de uma oportunidade, o time da casa levou perigo à área campineira, exigindo intervenções importantes de Diogo Silva, que evitou um prejuízo maior ainda na etapa inicial.

No segundo tempo, o cenário pouco mudou. Logo no primeiro lance, Vinícius Popó recebeu pelo meio e finalizou forte, parando em nova defesa do goleiro da Ponte. A resposta veio na base da insistência: após cruzamento de Pacheco pela direita, Lucas Emanuel subiu livre, mas cabeceou por cima do gol.

Mesmo com ajustes ao longo da etapa final, a Ponte Preta teve dificuldades para transformar posse de bola em chances reais. A equipe até esboçou uma pressão nos minutos finais, mas mostrou limitações ofensivas e pouca criatividade para furar a marcação adversária.

Já nos acréscimos, aos 48, o Capivariano confirmou o resultado. Baianinho recebeu pela ponta esquerda, arrancou em velocidade e tocou na saída de Diogo Silva, fechando o placar e consolidando mais um resultado negativo para o time campineiro.

Na próxima rodada, o Capivariano enfrenta o Noroeste na quarta-feira, às 19h, no Alfredo Castilho, em Bauru (SP). No mesmo dia, às 21h30, a Ponte Preta recebe o São Bernardo no Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).

FICHA TÉCNICA

CAPIVARIANO 2 X 0 PONTE PRETA

CAPIVARIANO - Guilherme Nogueira; Diogo Mateus, Octávio, Wendel Lomar e Leonan; Vinicius Guedes (Lucas Dias), Bruno Silva e Ravanelli (Thiago Moraes); Mike (Matheus Guilherme), Felipe Azevedo (Baianinho) e Rodolfo (Vinicius Popó). Técnico: Elio Sizenando.

PONTE PRETA - Diogo Silva; Pacheco, Rodrigo Souza, e Saimon; Romulo (Lucas Emanuel), Gustavo Telles, Elvis e Nikolas (Gustavo Almeida); Diego Tavares (Júlio), Bruno Lopes (Damião) e Matheus Henrique (Kaio Zanga). Técnico; Marcelo Fernandes.

GOLS - Rodolfo, aos 19 minutos do primeiro tempo. Baianinho, aos 48 minutos do segundo tempo.

CARTÕS AMARELOS - Baianinho, Diogo Mateus e Vinicius Popó (Capivariano); Gustavo Almeida e Romulo (Ponte Preta)

ÁRBITRO - Fabiano Monteiro dos Santos

RENDA - R$ 87.300,00

PÚBLICO - 2.905 torcedores

LOCAL - Arena Capivari, em Capivari (SP).