Ponte Preta e Noroeste empatam e pernanecem entre os piores do Paulistão Estadão Conteúdo 24.01.26 19h27 Na disputa contra o rebaixamento dentro do Campeonato Paulista, Ponte Preta e Noroeste empataram por 2 a 2, neste sábado, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela quinta rodada. Curiosamente, os dois times continuam sem vencer. A Ponte Preta somou seu primeiro ponto e se mantém na lanterna, enquanto o visitante chegou aos quatro pontos, após seu quarto empate em cinco jogos, e fica na vice-lanterna. Os dois seriam rebaixados se a competição terminasse hoje. Com os dois times caindo pelas tabelas se esperava um jogo amarrado, mas acabou sendo movimentado e com muitos gols. O primeiro foi marcado pelo Noroeste, em um chute de fora da área de Denner, que contou com a falha do goleiro Diogo Silva. Ele tentou segurar a bola no alto, mas ela tocou nas suas mãos e entrou, aos 17 minutos. O jogo seguiu aberto e a Ponte Preta empatou aos 17 minutos. Lukinhas fez jogada pelo lado esquerdo e tocou de lado para o chute de primeira de Cristiano. Ele estava na marca do pênalti e deixou tudo igual: 1 a 1. Este foi o primeiro gol da Ponte Preta na competição. Apesar da igualdade, a defesa ponte-pretana continuava falhando. O experiente David Braz tentou cruzar a bola na frente da área e quase o Noroeste fez o segundo gol. Denner chutou, a bola tocou no travessão e na sobra Carlão chutou para grande defesa de Diogo Silva, aos 27. Mas, a virada aconteceu aos 33, numa jogada individual do lateral Pacheco. Ele recebeu a bola na quina da área, ajeitou para a perna esquerda e chutou no ângulo: 2 a 1. O Noroeste deixou tudo igual aos 41. Após um cruzamento que saiu do lado esquerdo, o centroavante Carlão cabeceou bem alto e a bola 'morreu' no ângulo. No começo do segundo tempo os dois times ainda tentaram buscar o ataque, mas aos poucos, diminuíram o ritmo devido ao cansaço. Mais bem organizado, o Noroeste ainda teve maior domínio da bola, mas criou poucas chances para finalizar. Na sexta rodada, a Ponte Preta terá pela frente o rival Guarani, no Dérbi 213, marcado para o estádio Brinco de Ouro, no próximo sábado (31). O Noroeste vai receber o Velo Clube, em Bauru, no domingo (dia 1º de fevereiro). FICHA TÉCNICA PONTE PRETA 2 X 2 NOROESTE PONTE PRETA - Diogo Silva; Pacheco, David Braz, Lucas Cunha e Jean Carlos (Gustavo Almeida - Júlio); Rodrigo Souza (Gustavo Telles), Tárik e Cristiano; Diego Tavares (Kaio Ganga), Lukinhas (Pedrinho) e Vitor Pernambucano. Técnico: Marcelo Fernandes. NOROESTE - Luiz Daniel; Carlinhos, Maycon (Ronaldo Alves) e Pedro Carrerete; Jhonny, Tauã (Cristiano), Denner (Thiago Lopes) e Sánchez (Leocovik); Marlyson, (Pedro Felipe) Carlão e Diego Mathias. Técnico: Guilherme Alves. GOLS - Denner, aos 10, Cristiano, aos 17, Pacheco, aos 33 e Carlão, aos 41 minutos do primeiro tempo. CARTÕES AMARELOS - Lucas Emanuel (Ponte Preta); Tauã, Leocovik e Cristiano (Noroeste). ÁRBITRO - Guilherme Nunes de Santana. RENDA - R$ 96.350,00. PÚBLICO - 4.014 torcedores. LOCAL - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP). 