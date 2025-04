Ponte Preta deve ter mudanças para tentar reabilitação contra o Retrô na Série C

A Ponte Preta continua a preparação para o confronto diante do Retrô-PE, marcado para este sábado, às 17h, no estádio Moisés Lucarelli, pela segunda rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Em busca da primeira vitória na competição, o técnico Alberto Valentim estuda alterações no time titular em relação ao empate por 1 a 1 contra o Figueirense na estreia.

Durante os treinos da semana, o volante Dudu foi testado entre os titulares, ocupando a vaga de Luiz Felipe no setor de meio-campo. A mudança indica uma tentativa de dar mais equilíbrio e intensidade à equipe, que teve dificuldades na criação e na marcação no jogo anterior.

Outro ponto de atenção é a situação do volante Emerson Santos, que recentemente teve o contrato renovado até o fim da Série C. O jogador, que também atua como zagueiro, está em fase final de recuperação de uma lesão muscular na coxa. A presença dele na lista de relacionados ainda depende da liberação do departamento médico e de uma avaliação física nas próximas horas.

Com isso, a escalação provável da Ponte Preta para encarar o Retrô tem: Diogo Silva; Wanderson, Saimon e Danilo Barcelos; Maguinho, Dudu, Léo Oliveira, Serginho e Artur; Jean Dias e Victor Andrade.

Com um ponto conquistado até o momento, a Ponte quer aproveitar o fator casa, mesmo que com portões fechados devido à briga no dérbi contra o Guarani, para somar os três primeiros pontos na Série C e dar um passo importante na caminhada rumo ao acesso.