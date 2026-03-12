Pontaço de João Fonseca no Rio Open é eleito 'a jogada do mês' de fevereiro pela ATP

João Fonseca continua encantando nesta ainda breve jornada no tênis profissional e, nesta quinta-feira, viu seu lindo ponto diante do compatriota Thiago Monteiro, na estreia do Rio Open, ser eleito a "jogada do mês" de fevereiro pela ATP.

"Fonseca transforma defesa em ataque para vencer o Hot Shot of the Month (jogada incrível do mês) de fevereiro", destacou a ATP para justificar o prêmio ao brasileiro de somente 19 anos.

E realmente foi uma maravilhosa jogada. Monteiro sacou forte e a seguir mandou uma bola rápida do fundo da quadra, exigindo a primeira defesa de João Fonseca. O tenista cearense subiu à rede e viu o jovem de 19 anos defender o smash duas vezes seguidas e ainda acertar poderosa paralela para levar o ponto. Um Winner de respeito.

Depois de fechar o primeiro site no tie-break, João Fonseca tinha 4 a 1 no segundo set quando realizou a jogada de alto quilate. Colocou a mão na orelha pedindo o grito da torcida e foi ovacionado de pé.

"João Fonseca já tem o hábito de empolgar a torcida local, e com uma exibição de defesa destemida, conquistou o prêmio de Melhor Golpe do Mês de fevereiro", escreveu a ATP, antes de descrever a jogada.

"Durante um duelo brasileiro com Thiago Monteiro no Rio Open, Fonseca parecia derrotado em um rali desgastante. No entanto, o jovem de 19 anos apresentou uma série de golpes defensivos incansáveis para se manter vivo na partida antes de disparar um winner fulminante que fez a torcida carioca vibrar."

Eliminado no Masters 1000 de Indian Wells em grande e disputada batalha com o italiano Jannik Sinner, número 2 do mundo, em dois tie-breaks, João Fonseca agora se prepara para o Masters 1000 de Miami, na próxima semana, antes de iniciar a temporada europeia de saibro.