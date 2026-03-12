Pontaço de João Fonseca no Rio Open é eleito 'a jogada do mês' de fevereiro pela ATP "João Fonseca já tem o hábito de empolgar a torcida local, e com uma exibição de defesa destemida, conquistou o prêmio de Melhor Golpe do Mês de fevereiro", escreveu a ATP Estadão Conteúdo 12.03.26 15h02 João Fonseca continua encantando nesta ainda breve jornada no tênis profissional e, nesta quinta-feira, viu seu lindo ponto diante do compatriota Thiago Monteiro, na estreia do Rio Open, ser eleito a "jogada do mês" de fevereiro pela ATP. "Fonseca transforma defesa em ataque para vencer o Hot Shot of the Month (jogada incrível do mês) de fevereiro", destacou a ATP para justificar o prêmio ao brasileiro de somente 19 anos. E realmente foi uma maravilhosa jogada. Monteiro sacou forte e a seguir mandou uma bola rápida do fundo da quadra, exigindo a primeira defesa de João Fonseca. O tenista cearense subiu à rede e viu o jovem de 19 anos defender o smash duas vezes seguidas e ainda acertar poderosa paralela para levar o ponto. Um Winner de respeito. Depois de fechar o primeiro site no tie-break, João Fonseca tinha 4 a 1 no segundo set quando realizou a jogada de alto quilate. Colocou a mão na orelha pedindo o grito da torcida e foi ovacionado de pé. "João Fonseca já tem o hábito de empolgar a torcida local, e com uma exibição de defesa destemida, conquistou o prêmio de Melhor Golpe do Mês de fevereiro", escreveu a ATP, antes de descrever a jogada. "Durante um duelo brasileiro com Thiago Monteiro no Rio Open, Fonseca parecia derrotado em um rali desgastante. No entanto, o jovem de 19 anos apresentou uma série de golpes defensivos incansáveis para se manter vivo na partida antes de disparar um winner fulminante que fez a torcida carioca vibrar." Eliminado no Masters 1000 de Indian Wells em grande e disputada batalha com o italiano Jannik Sinner, número 2 do mundo, em dois tie-breaks, João Fonseca agora se prepara para o Masters 1000 de Miami, na próxima semana, antes de iniciar a temporada europeia de saibro. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis João Fonseca ATP jogada do mês prêmio COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Ganso é poupado e não enfrenta o Remo; Fluminense possui mais dois desfalques Equipe das Laranjeiras pega o Leão Azul nesta quinta-feira (12), no Mangueirão, pelo Campeonato Brasileiro 12.03.26 16h13 FUTEBOL Lembra dele? Ex-Paysandu critica gramado da Curuzu: 'esse campo é horrível' O jogador não aliviou nas críticas ao gramado da Curuzu, que passou por reparos no final do ano passado e início desta temporada 12.03.26 15h22 futebol No Ver-o-Peso, torcedores do Remo demonstram confiança e projetam vitória sobre o Fluminense Feirantes azulinos estão otimistas para o duelo no Mangueirão pelo Brasileirão 12.03.26 12h32 futebol Remo vai ao mercado e busca reforços para a sequência da temporada Com a chegada de Léo Condé, o Leão Azul deve contratar peças pontuais e também negociar a saída de jogadores 12.03.26 11h47 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Remo vai ao mercado e busca reforços para a sequência da temporada Com a chegada de Léo Condé, o Leão Azul deve contratar peças pontuais e também negociar a saída de jogadores 12.03.26 11h47 futebol Torcedores recepcionam jogadores do Fluminense na chegada a Belém Tricolor carioca enfrenta o Remo nesta quinta-feira (12), em jogo válido pela quinta rodada do Brasileirão 12.03.26 9h29 CLASSIFICADO! Paysandu vence a Portuguesa-RJ na Curuzu e avança na Copa do Brasil Após suportar a pressão inicial da Portuguesa, Papão abriu o placar com Caio Mello e dominou o segundo tempo, ampliando com Kleiton Pego e Marcinho 11.03.26 23h27 FUTEBOL No ‘confronto dos vices’, Remo recebe o Fluminense buscando a primeira vitória na Série A Remo e Fluminense duelam no Mangueirão, após perdas dos campeonatos estaduais no último domingo para Paysandu e Flamengo, respectivamente 12.03.26 8h00