Polícia faz operação para prender presidente e outros 5 membros da Mancha Verde

A Polícia Civil e o Ministério Público de São Paulo (MPSP) deflagraram uma operação na manhã desta sexta-feira (1/11), para tentar prender seis torcedores ligados à torcida organizada Mancha Verde, do Palmeiras. Entre os alvos, estão o presidente da organizada, Jorge Luiz Sampaio Santos, e o vice-presidente Felipe Matos dos Santos.

Segundo a CNN Brasil, agentes do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado de São Paulo (Gaeco) e do Departamento de Operações Estratégicas (Dope) estão nas ruas para cumprir os mandados de prisão decretados pela Justiça. Policiais realizaram buscas na sede da torcida, localizada na Rua Palestra Itália, na Barra Funda.

Ainda conforme a CNN Brasil, além dos seis mandados de prisão expedidos pela Justiça, os policiais também fazem buscas e apreensões na capital paulista, em Taboão da Serra e em São José dos Campos. Dez locais são alvos das buscas.

Nos endereços dos procurados, os policiais tentam localizar três veículos identificados na cena do crime, além de celulares, computadores, roupas e armas usadas no ataque.

A Polícia Civil e o MP entraram com os pedidos de prisão na última terça-feira (29/10). Os alvos são suspeitos de participação na emboscada da torcida palmeirense contra membros da Máfia Azul, do Cruzeiro, no último domingo (27/10). O confronto resultou na morte de José Victor Miranda, torcedor do Cruzeiro.