Polícia de São Paulo pede prisão temporária do presidente da Mancha Verde

A Polícia Civil de São Paulo pediu a prisão temporária de Jorge Luis Sampaio, presidente da torcida organizada Mancha Verde, e de mais cinco torcedores do Palmeiras, sob suspeita de envolvimento em uma emboscada contra torcedores do Cruzeiro. A informação foi divulgada com exclusividade pelo SBT. O ataque ocorreu no último fim de semana, na Rodovia Fernão Dias, em Mairiporã, na Grande São Paulo, resultando na morte de José Victor Miranda, de 30 anos, e deixando 17 pessoas feridas, incluindo um torcedor em estado grave.

Investigação e pedido de prisão

As autoridades identificaram os seis suspeitos através de vídeos gravados pelos próprios agressores e imagens das câmeras de segurança da Guarda Civil de Mairiporã. Sinais de celular indicaram a presença de Jorge Luis Sampaio no local do ataque. A Polícia Civil suspeita que a emboscada foi motivada por um conflito anterior, ocorrido em 2022, quando Sampaio foi agredido e teve seu RG exibido nas redes sociais como "troféu".

As imagens mostram que os torcedores da Mancha Verde usaram veículos particulares, facilitando a captura das placas pelos sistemas de monitoramento. Promotores do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) estão colaborando com o inquérito, e a decisão judicial sobre os pedidos de prisão deve ser divulgada nesta quarta-feira (30).

Velório e comoção

O corpo de José Victor Miranda foi velado em um ginásio em Sete Lagoas, Minas Gerais, onde familiares e membros da torcida Máfia Azul expressaram revolta com o episódio de violência. Durante o velório, um torcedor criticou a Justiça paulista, dizendo: "esses caras fazem o que querem toda vez e nunca dá em nada".

Um familiar de uma das vítimas, de costas para as câmeras, relatou a gravidade das lesões sofridas pelo filho: "ele ainda está com a face quebrada, vai fazer cirurgia. Quebrou o pulso, escoriações por todo o corpo, todo roxo. Na cabeça ele tomou pontos porque levou muitas pancadas de ferro".

O caso reacende o debate sobre a violência entre torcidas organizadas, colocando pressão sobre as autoridades para que medidas sejam tomadas e casos como esse não se repitam.