Polícia cumpre mandado contra membro da Mancha envolvido em emboscada que teve torcedor morto Estadão Conteúdo 26.08.25 11h33 Investigadores da Delegacia de Repressão a Homicídios Múltiplos (DHPP) deram cumprimento a mandados de busca e apreensão e de prisão temporária nesta terça-feira contra Gabriel de Oliveira Vieira, integrante da torcida Mancha Alviverde. Ele estaria envolvido no crime de homicídio ocorrido no final de outubro, na Rodovia Fernão Dias, na altura de Mairiporã. O Estadão busca contato com a defesa do suspeito e a matéria será atualizada em caso de manifestação. Consta nos autos que Vieira, juntamente com os demais torcedores da organizada do Palmeiras, promoveram uma emboscada a torcedores do Cruzeiro pertencentes à uniformizada Máfia Azul. O episódio resultou na morte de José Victor Miranda. Durante a investigação os agentes desvendaram que Gabriel teria sido o responsável em levar as barras de ferro utilizadas no ataque à torcida rival, instrumento utilizado para ceifar a vida do cruzeirense José Victor. Consta que Gabriel se envolveu em outro grave evento, no dia 10 de agosto deste ano. Acompanhado de outras pessoas mascaradas, ele promoveu danos e diversos outros crimes ao Centro de Treinamento do Palmeiras, localizado na Barra Funda. Os investigadores já realizaram 26 prisões e identificaram 43 pessoas suspeitas de envolvimento na emboscada. As investigações continuam, já na terceira fase, para identificar mais envolvidos neste episódio. Motorista de aplicativo, Gabriel já havia confessado ter sido o condutor do veículo utilizado para transportar outros integrantes da organizada palmeirense que atacou o CT palmeirense neste mês.