Pivô de destaque na seleção brasileira, Erika é eleita presidente da Liga de Basquete Feminino Estadão Conteúdo 27.02.26 15h02 Medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Lima-2019 e Santiago-2023, a ex-pivô Erika de Souza, destaque da seleção brasileira por muitos anos, foi eleita nesta sexta-feira, 27, a nova presidente da Liga de Basquete Feminino (LBF). O pleito ocorreu em Assembleia Geral ordinária da entidade. A Confederação Brasileira de Basketball (CBB) confirmou o resultado da eleição dando os parabéns para a ex-jogadora, atualmente com 43 anos e que não formalizou uma aposentadoria das quadras. Além de 25 anos dedicados à seleção brasileira, Erika também foi campeã da WNBA. "A CBB parabeniza a LBF pelo processo democrático em mais uma eleição e aproveita para parabenizar a ídola Erika pela eleição, com a certeza de que sua gigante história dentro das quadras será repetida agora em um cargo de gestão", oficializou a entidade que rege o basquete no País. Erika foi eleita presidente em chapa com o vice Valter Ferreira Silva em mandato na Liga de Basquete Feminino (LBF) até 25 de maio de 2030. A pose oficial acontece no dia 26 de maio. "Assim como eu dei o meu melhor nos clubes que passei e na seleção, darei o meu melhor na LBF. Conto com a colaboração de todos e quero estar presente para os clubes e principalmente para as atletas", declarou a nova presidente. "Desejo todo o sucesso do mundo a Erika, a quem hoje chamo de amiga. Uma grande atleta e tenho certeza que fará um grande trabalho na LBF. A CBB estará sempre à disposição do basquete feminino brasileiro, trabalhando em conjunto para construir o futuro", disse o presidente da CBB, Marcelo Sousa. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave basquete LBF eleição Erika de Souza COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Mesmo sem vencer no Brasileirão, Remo é o time da Série A com menos derrotas em 2026 Apesar da marca positiva, a equipe azulina tem mais empates do que vitórias na temporada 27.02.26 12h31 Futebol Leão em contradição de resultados 27.02.26 12h03 futebol Com 'casadinha', Remo inicia venda de ingressos para a final do Parazão contra o Paysandu Clube azulino faz promoção para incentivar torcedores a lotarem o Lado A do Mangueirão na final do Campeonato Paraense 27.02.26 11h27 futebol Primeiro Re-Pa da final do Parazão terá segurança reforçada com mais de 1.600 agentes Jogo de ida da decisão do Campeonato Paraense entre Remo e Paysandu ocorre no próximo domingo (1º), no Mangueirão 27.02.26 10h08 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Com 'casadinha', Remo inicia venda de ingressos para a final do Parazão contra o Paysandu Clube azulino faz promoção para incentivar torcedores a lotarem o Lado A do Mangueirão na final do Campeonato Paraense 27.02.26 11h27 futebol Neymar se envolve em confusão com volante do Vasco durante jogo no Brasileirão Jogadores discutiram durante o primeiro tempo do jogo entre o Peixe e o Gigante da Colina, pelo Brasileirão, e levaram cartão amarelo 27.02.26 9h11 futebol Primeiro Re-Pa da final do Parazão terá segurança reforçada com mais de 1.600 agentes Jogo de ida da decisão do Campeonato Paraense entre Remo e Paysandu ocorre no próximo domingo (1º), no Mangueirão 27.02.26 10h08 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (27/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A saudita, Campeonato Espanhol, Série A italiana, Campeonato Alemão e Premier League movimentam o futebol nesta sexta-feira 27.02.26 7h00