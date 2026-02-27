Capa Jornal Amazônia
Pivô de destaque na seleção brasileira, Erika é eleita presidente da Liga de Basquete Feminino

Estadão Conteúdo

Medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Lima-2019 e Santiago-2023, a ex-pivô Erika de Souza, destaque da seleção brasileira por muitos anos, foi eleita nesta sexta-feira, 27, a nova presidente da Liga de Basquete Feminino (LBF). O pleito ocorreu em Assembleia Geral ordinária da entidade.

A Confederação Brasileira de Basketball (CBB) confirmou o resultado da eleição dando os parabéns para a ex-jogadora, atualmente com 43 anos e que não formalizou uma aposentadoria das quadras. Além de 25 anos dedicados à seleção brasileira, Erika também foi campeã da WNBA.

"A CBB parabeniza a LBF pelo processo democrático em mais uma eleição e aproveita para parabenizar a ídola Erika pela eleição, com a certeza de que sua gigante história dentro das quadras será repetida agora em um cargo de gestão", oficializou a entidade que rege o basquete no País.

Erika foi eleita presidente em chapa com o vice Valter Ferreira Silva em mandato na Liga de Basquete Feminino (LBF) até 25 de maio de 2030. A pose oficial acontece no dia 26 de maio.

"Assim como eu dei o meu melhor nos clubes que passei e na seleção, darei o meu melhor na LBF. Conto com a colaboração de todos e quero estar presente para os clubes e principalmente para as atletas", declarou a nova presidente.

"Desejo todo o sucesso do mundo a Erika, a quem hoje chamo de amiga. Uma grande atleta e tenho certeza que fará um grande trabalho na LBF. A CBB estará sempre à disposição do basquete feminino brasileiro, trabalhando em conjunto para construir o futuro", disse o presidente da CBB, Marcelo Sousa.

