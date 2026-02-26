Pistons ganham confronto de líderes da NBA contra desfalcado Thunder; Spurs vencem 10ª seguida Estadão Conteúdo 26.02.26 9h48 O Detroit Pistons vem fazendo bonito na atual temporada e deu mostras de sua força nesta quarta-feira à noite, quando recebeu o atual campeão Thunder e ganhou por 124 a 116. O aguardado duelo entre as melhores equipes da temporada não foi como o esperado por causa dos cinco desfalques do time de Oklahoma, entre eles o MVP Shai Alexander-Gilgeous. Além do astro, com problema no abdômen, o Thunder ainda não contou com os também titulares Hartenstein (problema na panturrilha), Holmgren (costas), Mitchell, também no abdômen, e Jalen Williams (posterior da coxa). Sem seus principais nomes, coube a Jaylin Williams comandar as ações da equipe. Com 30 pontos pela primeira vez na carreira, o jogador não foi capaz de segurar o ímpeto dos mandantes e líderes da classificação geral. Jalen Duren e Cade Cunningham anotaram 29 pontos cada um para conduzir os Pistons à liderança geral da NBA, com 43 vitórias e apenas 14 derrotas. Os líderes da Conferência Leste aparecem justamente à frente do Thunder, com 45 triunfos e 15 revesés, ainda isolados no topo do Oeste. Mesmo desfalcado, o Thunder ameaçou complicar a vitória dos Pistons quando reduziu sua desvantagem para apenas uma posse de bola, com 105 a 108 no quarto período. Mas, a seguir, após recuperar quatro rebotes ofensivos seguidos, Javone Green acertou uma bola de três e o Detroiiut apenas administrou a boa vantagem até o fim. SAN ANTONIO SPURS E REPETEM MARCA DE 2015-2016 Há muito tempo que o San Antonio Spurs não engatava uma sequência de 10 vitória na NBA. A última havia sido registrada na temporada 2015-16. Nesta quarta-feira, o time de Wembanyama repetiu o feito ao superar o Toronto Raptors por 110 a 107. Curiosamente,a marca veio em dia de pouco brilho do jovem astro, autor de somente 12 pontos com apenas 3 de 12 arremessos convertidos. Mesmo assim, apareceu para pegar o rebote do tiro de três de Brandon Ingram que levaria o jogo para a prorrogação. Devin Vassell, com 21 pontos, e De'Aaron Fox, com 20, foram os cestinhas do San Antonio Spurs, agora com 42 vitórias em 58 partidas disputadas, na segunda colocação da Conferência Oeste. Veja os resultados desta quarta-feira: Memphis Grizzlies 112 x 133 Golden State Warriors Toronto Raptors 107 x 110 San Antonio Spurs Detroit Pistons 124 x 116 Oklahoma City Thunder Milwaukee Bucks 118 x 116 Cleveland Cavaliers Houston Rockets 128 x 97 Boston Celtics Denver Nuggets 103 x 84 Boston Celtics Acompanhe os jogos desta quinta-feira: Indiana Pacers x Charlotte Hornets Philadelphia 76ers x Miami Heat Orlando Magic x Houston Rockets Brooklyn Nets x San Antonio Spurs Atlanta Hawks x Washington Wizards Chicago Bulls x Portland Trail Blazers Dallas Mavericks x Sacramento Kings Phoenix Suns x Los Angeles Lakers Utah Jazz x New Orleans Pelicans Los Angels Clippers x Minnesota Timberwolves Palavras-chave basquete NBA Detroit Pistons Oklahoma City Thunder San Antonio Spurs Remo solta nova parcial de vendas de ingressos para o jogo contra o Internacional Único representante do Norte na Série A, Remo recebe o Inter de olho na primeira vitória na elite do futebol brasileiro 25.02.26 15h40 futebol Tuna Luso perde de virada e é eliminada da Copa do Brasil sub-17 Águia Guerreira não conseguiu administrar o resultado e foi eliminada do torneio 25.02.26 12h23 MAIS LIDAS EM ESPORTES DE SAÍDA Osorio decreta saída de Sávio do Remo e expõe ruptura por indisciplina Lateral, remanescente do acesso e titular na última temporada, perde espaço com o técnico colombiano, que afirma querer apenas jogadores comprometidos com o Leão 25.02.26 22h41 PROFESSOR Osorio cita Sérgio Ramos e Thuram, rebate críticas e banca escolhas após empate do Remo Técnico colombiano cita referências históricas de zagueiros atuando nas laterais e pede compreensão da torcida do Leão após jogo eletrizante contra o Internacional 25.02.26 22h34 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (26/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A saudita, Recopa Sulamericana, Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, Europa League e Liga Conferência movimentam o futebol nesta quinta-feira 26.02.26 7h00 BRASILEIRÃO Em jogo movimentado, Remo e Internacional ficam no empate no Mangueirão O colorado marcou logo aos quatro minutos, com Allan Patrick, e o Leão buscou o empate com o argentino Leonal Picco 25.02.26 21h02