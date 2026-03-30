Piquerez vai ser submetido à cirurgia no tornozelo direito e deve perder Copa do Mundo

O lateral-esquerdo Joaquín Piquerez terá de passar por cirurgia após sofrer uma lesão grave durante a Data Fifa. Exames realizados neste domingo, 29, confirmaram uma ruptura ligamentar no tornozelo direito, problema detectado após o amistoso entre Uruguai e Inglaterra, disputado na última sexta-feira, 27, em Wembley.

De acordo com a atualização médica do Palmeiras, o jogador será submetido ao procedimento nos próximos dias e, em seguida, dará início ao período de reabilitação sob supervisão do Núcleo de Saúde e Performance (NSP), com acompanhamento conjunto da equipe médica da Associação Uruguaia de Futebol (AUF). A gravidade do quadro indica que o lateral dificilmente estará apto para disputar a próxima Copa do Mundo.

O lance que resultou na contusão aconteceu aos 16 minutos da etapa inicial. Em jogada pela direita, o inglês Madueke avançou até a linha de fundo e cruzou. Piquerez conseguiu cortar a bola para escanteio, mas, na sequência, acabou atingido pelo adversário, que caiu sobre sua perna direita.

Com o impacto, o tornozelo do uruguaio sofreu uma torção acentuada. O lateral imediatamente caiu no gramado com dores intensas e não conseguiu continuar na partida. Ele deixou o campo de maca, sendo substituído por Giménez.

A situação gerou preocupação no Palmeiras ainda durante a partida. Inicialmente, o clube havia informado que se tratava de uma entorse no tornozelo, mas exames mais detalhados confirmaram a gravidade da lesão.

Após o jogo, Piquerez ainda conseguiu se locomover com dificuldade no vestiário, segundo relatos da imprensa uruguaia. Mesmo assim, o atleta retornará ao Brasil para dar continuidade ao tratamento e realizar o acompanhamento junto ao departamento médico do clube.

A lesão deve tirar Piquerez dos gramados por um longo período, o que representa baixa significativa para o Palmeiras na sequência da temporada. O time volta a campo no dia 2 de abril, contra o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro.

Já a seleção uruguaia ainda tem compromisso marcado nesta Data Fifa, diante da Argélia, nesta terça-feira, 31, mas não contará com o lateral.