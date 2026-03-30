Piquerez vai ser submetido à cirurgia no tornozelo direito e deve perder Copa do Mundo A gravidade do quadro indica que o lateral do Palmeiras dificilmente estará apto para disputar a próxima Copa do Mundo Estadão Conteúdo 30.03.26 12h43 Piquerez, lateral do Palmeiras (César Greco/Palmeiras) O lateral-esquerdo Joaquín Piquerez terá de passar por cirurgia após sofrer uma lesão grave durante a Data Fifa. Exames realizados neste domingo, 29, confirmaram uma ruptura ligamentar no tornozelo direito, problema detectado após o amistoso entre Uruguai e Inglaterra, disputado na última sexta-feira, 27, em Wembley. De acordo com a atualização médica do Palmeiras, o jogador será submetido ao procedimento nos próximos dias e, em seguida, dará início ao período de reabilitação sob supervisão do Núcleo de Saúde e Performance (NSP), com acompanhamento conjunto da equipe médica da Associação Uruguaia de Futebol (AUF). A gravidade do quadro indica que o lateral dificilmente estará apto para disputar a próxima Copa do Mundo. O lance que resultou na contusão aconteceu aos 16 minutos da etapa inicial. Em jogada pela direita, o inglês Madueke avançou até a linha de fundo e cruzou. Piquerez conseguiu cortar a bola para escanteio, mas, na sequência, acabou atingido pelo adversário, que caiu sobre sua perna direita. Com o impacto, o tornozelo do uruguaio sofreu uma torção acentuada. O lateral imediatamente caiu no gramado com dores intensas e não conseguiu continuar na partida. Ele deixou o campo de maca, sendo substituído por Giménez. A situação gerou preocupação no Palmeiras ainda durante a partida. Inicialmente, o clube havia informado que se tratava de uma entorse no tornozelo, mas exames mais detalhados confirmaram a gravidade da lesão. Após o jogo, Piquerez ainda conseguiu se locomover com dificuldade no vestiário, segundo relatos da imprensa uruguaia. Mesmo assim, o atleta retornará ao Brasil para dar continuidade ao tratamento e realizar o acompanhamento junto ao departamento médico do clube. A lesão deve tirar Piquerez dos gramados por um longo período, o que representa baixa significativa para o Palmeiras na sequência da temporada. O time volta a campo no dia 2 de abril, contra o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro. Já a seleção uruguaia ainda tem compromisso marcado nesta Data Fifa, diante da Argélia, nesta terça-feira, 31, mas não contará com o lateral. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Piquerez Copa do Mundo cirurgia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol CBF detalha jogos do Águia de Marabá e da Tuna Luso na Série D; veja dias, horários e locais Tuna Luso Brasileira e Águia de Marabá são os representantes do Estado do Pará na competição nacional 30.03.26 13h23 luto 'O esporte paraense perde um importante nome', diz Remo após morte de coordenador de base da Tuna Clube azulino lamentou o falecimento de Fábio Marcelo Barata de Oliveira, profissional responsável pela formação de atletas na Águia Guerreira 30.03.26 12h02 futebol Zagueiro do acesso, Klaus se despede do Remo e diz que sai com sentimento de 'dever cumprido' Jogador deixou o clube azulino na última janela de transferência e vai disputar a Série B com o Operário-PR 30.03.26 11h31 luto Paysandu lamenta morte de coordenador de base da Tuna Fábio Marcelo Barata de Oliveira morreu no último domingo (29) após um acidente no sudeste do Pará 30.03.26 10h08 MAIS LIDAS EM ESPORTES luto Coordenador da base da Tuna Luso morre após acidente de ônibus no sudeste do Pará Clube cruzmaltino lamentou a morte de Fábio Marcelo Barata de Oliveira, que tinha 51 anos 30.03.26 8h46 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (30/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Nordeste, Copa Sul-Sudeste e Copa Verde movimentam o futebol nesta segunda-feira 30.03.26 7h00 futebol Zagueiro do acesso, Klaus se despede do Remo e diz que sai com sentimento de 'dever cumprido' Jogador deixou o clube azulino na última janela de transferência e vai disputar a Série B com o Operário-PR 30.03.26 11h31 luto 'O esporte paraense perde um importante nome', diz Remo após morte de coordenador de base da Tuna Clube azulino lamentou o falecimento de Fábio Marcelo Barata de Oliveira, profissional responsável pela formação de atletas na Águia Guerreira 30.03.26 12h02