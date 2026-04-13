Pipa, porco de pelúcia e confusões: a súmula caótica de Corinthians x Palmeiras A arbitragem relatou que uma pipa e um drone com um porco de pelúcia interromperam a partida em dois momentos Estadão Conteúdo 13.04.26 17h16 A súmula do Dérbi entre Corinthians e Palmeiras, que terminou em 0 a 0 no último domingo, 12, pelo Brasileirão, virou um verdadeiro caos. O árbitro Flávio Rodrigues de Souza (SP) dedicou várias linhas para registrar os vários incidentes que marcaram o clássico disputado na Neo Química Arena. A arbitragem relatou que uma pipa e um drone com um porco de pelúcia interromperam a partida em dois momentos. As imagens da transmissão da partida mostraram que o brinquedo carregava uma bandeira com a frase "51 é pinga". "Informo que, aos 4 (quatro) minutos do primeiro tempo, a partida foi paralisada devido à presença de uma linha de pipa no campo de jogo", relatou a arbitragem no documento enviado à CBF. "E aos 20 (vinte) minutos do segundo tempo, a partida foi novamente paralisada em razão da invasão de um drone no campo de jogo, o qual transportava um porco de pelúcia", completou. Além destas paralisações, o árbitro também descreveu a situação que gerou o tumulto entre os jogadores de ambos os times no túnel dos vestiários após o término de jogo. Flávio Rodrigues de Souza contou que foi informado pelo delegado da partida sobre o empurrão de um segurança do Corinthians contra o atacante palmeirense Luighi. "Ao término da partida, já no vestiário, fomos informados pelo delegado da partida, Sr. Rogério Menezes Lopes, de que, no momento em que a equipe de controle de doping tentava acessar a sala destinada ao procedimento, acompanhada do atleta nº 31 da equipe do Palmeiras, Sr. Luighi Hanri Sousa Santos, houve um empurrão por parte de um segurança da equipe do Corinthians. Não foi presenciada nenhuma agressão a jogadores de ambas as equipes". Nesta segunda-feira, o Palmeiras informou que um exame de corpo de delito constatou um ferimento no pescoço de Luighi, segundo o Boletim de Ocorrências registrado pelo jogador em relação ao fato. Por outro lado, o Corinthians emitiu uma nota informando que o zagueiro Gabriel Paulista e o meia Breno Bidon foram agredidos por seguranças do Palmeiras. De acordo com time alvinegro, os jogadores iam registrar B.O. no Jecrim. A arbitragem também citou que Fernando Diniz, técnico do Corinthians, Anderson Barros, diretor executivo do Palmeiras, e o próprio delegado da partida conseguiram controlar o tumulto. "O delegado informa que o tumulto foi controlado pelos representantes de ambas as equipes, Sr. Anderson Barros, da equipe do Palmeiras, e o treinador Fernando Diniz, da equipe do Corinthians, juntamente com o próprio delegado da partida". Outro ponto a se destacar são as justificativas da arbitragem para as expulsões dos corintianos. O juiz declarou que o meia André recebeu cartão vermelho pelo gesto obsceno em direção ao palmeirense Andreas Pereira, enquanto Matheuzinho foi punido por agressão a Flaco López. "Após revisão no VAR, expulsei o jogador da equipe do Corinthians, Sr. André Luiz Santos Dias, por ter colocado a mão em seu órgão genital e realizado gesto obsceno em direção ao jogador da equipe do Palmeiras, sr. Andreas Pereira, n°8", narrou a arbitragem sobre o cartão vermelho aplicado a André. "Após revisão no VAR, expulsei de forma direta o jogador da equipe do Corinthians, Sr. Matheus França Silva por, fora da disputa de bola, desferir um soco no rosto de seu adversário, o Sr. José Manuel Alberto López. Após a expulsão, o referido atleta se recusou a deixar o campo de jogo, retardando o reinício da partida. Quando finalmente se retirou, proferiu ofensas à equipe de arbitragem com as seguintes palavras: 'Ei, ei, vocês são um bando de palhaços, vai tomar no c..., car...", contou sobre a expulsão de Matheuzinho. Por todas essas ocorrências dentro e fora de campo, a justiça desportiva deverá analisar cada um dos incidentes. Pela gravidade dos episódios, os envolvidos neste episódios podem pegar punições pesadas. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão Corinthians Palmeiras súmula COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. 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