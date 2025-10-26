Piloto suíço sofre múltiplas paradas cardíacas e fratura exposta após grave acidente na Moto3 Atleta vai precisar passar por várias cirurgias, segundo a equipe do suíço Estadão Conteúdo 26.10.25 15h13 Equipe do piloto informou que ele precisará passar por várias cirurgias (Reprodução / Instagram) O suíço Noah Dettwiler foi levado a um hospital de Kuala Lumpur neste domingo após um grave acidente na volta de aquecimento para o GP da Malásia de Moto3, uma das categorias de acesso à MotoGP. O piloto de 20 anos sofreu múltiplas paradas cardíacas, uma fratura exposta na perna e perdeu muito sangue. Seu baço e seus pulmões também foram afetados. "Noah foi levado ao hospital em Kuala Lumpur e precisa passar por várias cirurgias. Mas ele está em boas mãos. Noah é um lutador", divulgou a equipe do suíço, a CIP-KTM. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Os pilotos estavam se encaminhando para o grid de largada no circuito de Sepang quando o acidente aconteceu. Dettwiler parecia estar com algum problema na sua moto e andava pela lateral da pista em baixa velocidade, quando foi atingido na traseira violentamente pelo campeão antecipado da Moto3, o espanhol José Antonio Rueda, que teve uma concussão e uma mão quebrada. Dettwiler voou de sua moto e deslizou inerte pelo asfalto. Bandeiras vermelhas foram acionadas, e os dois pilotos receberam os primeiros socorros na pista. Dettwiler foi resgatado e levado de helicóptero para o hospital. A corrida foi disputada, mas começou com cerca de uma hora e meia de atraso. De acordo com o jornal suíço "Blick", os pais de Dettwiler, Andy e Nicole, estão a caminho da Malásia. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Moto3 GP da Malásia acidente Noah Dettwiler COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Lanterna da Série B, Paysandu soma o maior número de derrotas no campeonato Com a derrota para o Avaí-SC no último sábado (25), o rebaixamento pode ocorrer na próxima rodada 26.10.25 16h52 futebol Após vitória fora de casa, Remo pode encerrar rodada na vice-liderança da Série B; veja cenários Equipe aguarda resultado do jogo entre Chapecoense-SC e Operário-PR, que ocorre na segunda-feira (27) 26.10.25 15h28 CONTAGEM REGRESSIVA Remo garante o acesso para a Série A se vencer a Chapecoense-SC no Baenão na próxima rodada? Vencer a Chape será fundamental para o acesso à elite do futebol brasileiro 26.10.25 14h04 judô Irmãos judocas se destacam no esporte e sonham com as Olimpíadas Ravi e Raira Botega iniciam trajetória no esporte juntos 26.10.25 9h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Paysandu Torcedores do Paysandu apontam responsáveis pelo colapso na Série B 2025: 'Fracasso tem sobrenome' James Leão e Paulo Wallace apontam erros na montagem do elenco e na condução da diretoria, que levaram o Papão ao fundo da tabela da Série B. 26.10.25 8h30 JOGOU A TOALHA? Após derrota, Márcio Fernandes diz que Paysandu precisa começar a planejar 2026 O treinador reconheceu que a queda é praticamente irreversível e criticou a falta de organização do clube, afirmando que a “ruína” do time começou no fim do ano passado 25.10.25 21h37 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (26/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, La Liga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 26.10.25 7h00 Futebol Médico do Remo comenta a cirurgia do goleiro Marcelo Rangel e detalha recuperação Doutor Jean Klay fez questão de detalhar os pontos importantes da recuperação do goleiro, que está na sua segunda temporada no Remo 26.10.25 8h00