Piloto Carles Falcón morre após acidente no Rally Dakar 2024

O piloto espanhol Carles Falcón, de 45 anos, faleceu nesta segunda-feira (15), após sofrer um grave acidente há uma semana, enquanto disputava a segunda etapa do Rally Dakar 2024.

Falcón teve um forte impacto na cabeça e teve uma parada cardiorrespiratória e foi encontrado pelo piloto Alexandre Azinhais, que verificou que o companheiro não tinha pulso e tentou reanimá-lo durante 15 minutos. O piloto de motociclismo foi levado para a Espanha em estado crítico, mas não resistiu aos ferimentos. Na última sexta-feira, ele deixou Riad, capital da Arábia Saudita, e voltou à Espanha, ainda em estado crítico.

VEJA MAIS

O falecimento do piloto foi confirmado pela equipe médica através de um comunicado. “A equipe médica confirmou que os danos neurológicos causados pela parada cardiorrespiratória no acidente são irreversíveis. Ele nos deixou. Carlos era uma pessoa sorridente, sempre ativa, que aproveitava com paixão tudo o que fazia”, diz a nota.

Sonho

Apaixonado pela profissão, Falcón fundou a equipe pela qual disputava na competição. O espanhol fundou a empresa ‘TwinTrail’ para competir no Rally Dakar ao lado do amigo Isaac Feliú. O amigo de Falcón também sofreu um grave acidente no Rally Dakar, ficando em coma durante semanas por uma lesão cerebral, mas se recuperou.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)