Piastri supera Norris e larga na pole no GP da Holanda de F-1; Bortoleto sai em 13º Estadão Conteúdo 30.08.25 11h23 Após dominar os três treinos livres, Lando Norris foi superado pelo companheiro de McLaren, Oscar Piastri, no treino classificatório deste sábado, em Zandvoort, e viu o clima esquentar para o GP da Holanda de Fórmula 1, que será realizado neste domingo. O líder do Mundial largará na pole position, à frente do britânico e do anfitrião Max Verstappen. Gabriel Bortoleto avançou ao Q2 no limite, novamente à frente do companheiro de Sauber, Nico Hülkenberg, mas teve um desempenho discreto na sessão seguinte, foi atrapalhado pelo japonês Yuki Tsunoda durante sua volta rápida e largará em 13º lugar no grid. Logo no início do Q1, Lance Stroll foi para a grama, rodou e bateu no muro de proteção - como já havia feito na sexta-feira -, provocando a bandeira amarela, mas conseguiu retornar à pista e levar sua Aston Martin de volta aos boxes, sem registrar tempo. A disputa pelo melhor tempo ficou restrito à dupla da McLaren, que primeiro liderou com Norris, mas terminou com Piastri em primeiro, com 1min09s338 - Russell e Verstappen vinham atrás. Gabriel Bortoleto foi o último piloto a abrir a volta rápida, a oito minutos do fim, e terminou em décimo. Na segunda tentativa, o brasileiro sofreu com o balanço do carro, foi o 15º, ameaçado pelo companheiro de Sauber, Nico Hülkenberg, mas conseguiu avançar ao Q2 no limite. Colapinto, Hülkenberg, Ocon, Bearman e Stroll acabaram eliminados ainda no Q1. Norris deu o troco no colega de equipe no Q2 e tomou a dianteira, com 1min08s874, 0s090 à frente de Piastri. Apoiado pela torcida, o anfitrião Max Verstappen vinha na sequência, à frente dos carros da Ferrari. Sem encontrar equilíbrio em seu carro e atrapalhado por Tsunoda enquanto fazia sua volta rápida, Bortoleto terminou em 13º, posição que obteve no dois últimos treinos livres. Além do brasileiro, Kimi Antonelli, Tsunoda, Gasly e Albon deixaram a disputa na segunda parcial. Em nova disputa acirrada entre os carros da McLaren de Piastri e Norris no Q3, desta vez valendo a ponta do grid de largada, o australiano levou a melhor, com o tempo de 1min08662, apenas 0s012 à frente do vice-líder do Mundial. Verstappen e Hadjar, a principal surpresa do dia, saem na segunda fila. Os pilotos voltam à pista neste domingo, às 10h (horário de Brasília), para disputar o GP da Holanda de Fórmula 1, a 15ª etapa da temporada. Confira o resultado treino de classificação do GP da Holanda: 1º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min08s662 2º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min08s674 3º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min08s925 4º - Isack Hadjar (FRA/RB), 1min09s208 5º - George Russell (ING/Mercedes), 1min09s255 6º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min09s340 7º - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min09s390 8º - Liam Lawson (NZL/RB), 1min09s500 9º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Williams), 1min09s505 10º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min09s630 Q2 11º - Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min09s493 12º - Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull), 1min09s622 13º - Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber), 1min09s622 14º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min09s637 15º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min09s652 Q3 16º - Franco Colapinto (ARG/Alpine), 1min10s104 17º - Nico Hülkenberg (ALE/Sauber), 1min10s195 18º - Esteban Ocon (FRA/Haas), 1min10s197 19º - Oliver Bearman (ING/Haas), 1min10s262 20º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), sem tempo Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 GP da Holanda grid de largada Norris Piastri Bortoleto COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . 