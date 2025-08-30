Piastri supera Norris e larga na pole no GP da Holanda de F-1; Bortoleto sai em 13º

Após dominar os três treinos livres, Lando Norris foi superado pelo companheiro de McLaren, Oscar Piastri, no treino classificatório deste sábado, em Zandvoort, e viu o clima esquentar para o GP da Holanda de Fórmula 1, que será realizado neste domingo. O líder do Mundial largará na pole position, à frente do britânico e do anfitrião Max Verstappen.

Gabriel Bortoleto avançou ao Q2 no limite, novamente à frente do companheiro de Sauber, Nico Hülkenberg, mas teve um desempenho discreto na sessão seguinte, foi atrapalhado pelo japonês Yuki Tsunoda durante sua volta rápida e largará em 13º lugar no grid.

Logo no início do Q1, Lance Stroll foi para a grama, rodou e bateu no muro de proteção - como já havia feito na sexta-feira -, provocando a bandeira amarela, mas conseguiu retornar à pista e levar sua Aston Martin de volta aos boxes, sem registrar tempo. A disputa pelo melhor tempo ficou restrito à dupla da McLaren, que primeiro liderou com Norris, mas terminou com Piastri em primeiro, com 1min09s338 - Russell e Verstappen vinham atrás.

Gabriel Bortoleto foi o último piloto a abrir a volta rápida, a oito minutos do fim, e terminou em décimo. Na segunda tentativa, o brasileiro sofreu com o balanço do carro, foi o 15º, ameaçado pelo companheiro de Sauber, Nico Hülkenberg, mas conseguiu avançar ao Q2 no limite. Colapinto, Hülkenberg, Ocon, Bearman e Stroll acabaram eliminados ainda no Q1.

Norris deu o troco no colega de equipe no Q2 e tomou a dianteira, com 1min08s874, 0s090 à frente de Piastri. Apoiado pela torcida, o anfitrião Max Verstappen vinha na sequência, à frente dos carros da Ferrari. Sem encontrar equilíbrio em seu carro e atrapalhado por Tsunoda enquanto fazia sua volta rápida, Bortoleto terminou em 13º, posição que obteve no dois últimos treinos livres. Além do brasileiro, Kimi Antonelli, Tsunoda, Gasly e Albon deixaram a disputa na segunda parcial.

Em nova disputa acirrada entre os carros da McLaren de Piastri e Norris no Q3, desta vez valendo a ponta do grid de largada, o australiano levou a melhor, com o tempo de 1min08662, apenas 0s012 à frente do vice-líder do Mundial. Verstappen e Hadjar, a principal surpresa do dia, saem na segunda fila.

Os pilotos voltam à pista neste domingo, às 10h (horário de Brasília), para disputar o GP da Holanda de Fórmula 1, a 15ª etapa da temporada.

Confira o resultado treino de classificação do GP da Holanda:

1º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min08s662 2º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min08s674 3º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min08s925 4º - Isack Hadjar (FRA/RB), 1min09s208 5º - George Russell (ING/Mercedes), 1min09s255 6º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min09s340 7º - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min09s390 8º - Liam Lawson (NZL/RB), 1min09s500 9º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Williams), 1min09s505 10º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min09s630

Q2 11º - Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min09s493 12º - Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull), 1min09s622 13º - Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber), 1min09s622 14º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min09s637 15º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min09s652

Q3 16º - Franco Colapinto (ARG/Alpine), 1min10s104 17º - Nico Hülkenberg (ALE/Sauber), 1min10s195 18º - Esteban Ocon (FRA/Haas), 1min10s197 19º - Oliver Bearman (ING/Haas), 1min10s262 20º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), sem tempo