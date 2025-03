Piastri (McLaren) conquista pole do GP da China de F1; Bortoleto é 19º

O australiano Oscar Piastri conquistou a pole position do Grande Prêmio da China de Fórmula 1 depois de estabelecer o melhor tempo durante a classificação deste sábado (22) em Xangai, sob ventos intensos.

O piloto da McLaren largará em primeiro lugar pela primeira vez na carreira no domingo à frente do britânico George Russell (Mercedes).

Na segunda fila estará o líder do campeonato, o britânico Lando Norris (McLaren) e o atual campeão Max Verstappen (Red Bull), que vai largar em quarto.

O brasileiro Gabriel Bortoleto ficou em 19º no grid.

"No Q3 [parte da classificação em que é disputada a pole] encontrei muito ritmo, enquanto no Q1 e no Q2 realmente tive dificuldades. O carro ganhou vida, assim como eu", comemorou Piastri.

A terceira fila será 100% Ferrari, com Lewis Hamilton à frente de seu companheiro monegasco Charles Leclerc, sexto na classificação.

Mais cedo, na corrida sprint, Hamilton havia conquistado sua primeira vitória pela Ferrari, equipe para a qual se transferiu no início do ano, ao superar Piastri e Verstappen.

O francês Isack Hadjar (Racing Bulls), de 20 anos, conseguiu o sétimo melhor tempo em seu segundo GP na elite do automobilismo.

Muito longe dos pilotos líderes, o companheiro de Max Verstappen, o neozelandês Liam Lawson, largará em último na corrida de domingo.