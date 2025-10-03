Piastri lidera 2º treino livre do GP de Singapura marcado por paralisações; Bortoleto é 15º

Em uma atividade marcada por paralisações e vários acidentes, Oscar Piastri, da McLaren, precisou dos minutos finais para garantir o melhor tempo no segundo treino livre para o GP de Singapura, realizado na manhã desta sexta-feira, no circuito urbano de Marina Bay. Bortoleto foi o 15º. O australiano fez a marca de 1min30s714 e sustentou a vantagem em um final de disputa acirrada. A surpresa foi a presença de Isack Hadjar em segundo lugar. O terceiro posto com o holandês Max Verstappen.

O treino, no entanto, foi marcado por alguns sustos. Bortoleto escapou no traçado e precisou usar a área de escape para não bater. Kimi Antonelli, teve o mesmo problema na curva 14. Logo depois, George Russell, bateu na proteção e perdeu a asa dianteira. O choque deixou a pista com vários detritos e a bandeira vermelha foi acionada para que os fiscais fizessem a limpeza no local.

O treino foi retomado, mas uma nova batida, desta vez provocada por Liam Lawson, decretou uma nova bandeira vermelha, com mais uma interrupção no segundo treino livre.

Em meio às paralisações, uma batida da Ferrari de Leclerc na McLaren de Lando Norris nos boxes tornou o treino ainda mais prejudicado em termos de acerto dos carros para a corrida de domingo. O histórico de interrupções prejudicou Bortoleto, que teve pouco tempo para trabalhar na pista e ficou com o 15º tempo.

Coadjuvante no primeiro treino livre, a McLaren começou a mostrar a sua força na primeira metade da atividade com Lando Norris e Oscar Piastri se alternando na busca pela melhor tomada de tempo. A Haas, com Esteban Ocon e Oliver Bearman, apertaram o ritmo e também passaram a brigar pelas melhores posições.

No final, quando os pilotos tiveram poucos minutos para tentar melhorar os seus tempos, a McLaren buscou o topo com uma excelente volta de Piastri. Hadjar desbancou Verstappen no fim e ficou com o segundo posto, mandando o tetracampeão para o terceiro lugar.

Bortoleto abriu a sessão com o oitavo tempo, mas não sustentou a posição. Ele chegou a ficar com o 19º tempo, mas ao utilizar compostos macios, melhorou a sua colocação e terminou a atividade de pista no 15º lugar.

Os pilotos voltam ao circuito urbano de Marina Bay neste sábado para o último treino livre, marcado para às 6h30 (horário de Brasília). A definição do grid para o GP de Singapura acontece às 10h. A prova, 18ª etapa do calendário de F-1, está agendada para às 9h deste domingo.

ALONSO LIDERA PRIMEIRO TREINO LIVRE O veterano Fernando Alonso foi a grande surpresa da primeira atividade de pista na manhã desta sexta-feira no circuito urbano de Marina Bay, para o GP de Singapura. Com o tempo de 1min31s116, ele superou o favoritismo da McLaren e finalizou como o mais rápido. Gabriel Bortoleto fez o 17º tempo.

O ferrarista Charles Leclerc foi o segundo mais veloz com Max Verstappen, da Red Bull, em terceiro lugar. Lewis Hamilton veio logo atrás à frente de Oscar Piastri e Lando Norris, na quinta e sexta posição respectivamente.

Confira o resultado do 2º treino livre do GP do GP de Singapura:

1º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min30s714 2º - Isack Hadjar (FRA/RB), 1min30s846 3º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min30s857 4º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min30s877 5º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min31s197 6º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min31s222 7º - Esteban Ocon (FRA/Haas), 1min31s298 8º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Williams), 1min31s299 9º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min31s466 10º - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min31s491 11º - Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull), 1min31s708 12º - Oliver Bearman (ING/Haas), 1min31s711 13º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min32s060 14º - Nico Hülkenberg (ALE/Sauber), 1min32s069 15º - Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber), 1min32s319 16º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min32s458 17º - Liam Lawson (NZL/RB), 1min32s645 18º - Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min32s719 19º - Franco Colapinto (ARG/Alpine), 1min33s139 20º - George Russell (ING/Mercedes), 1min33s231