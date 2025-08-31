Piastri celebra 'controle total' e Norris lamenta frustração no GP da Holanda de F-1 Estadão Conteúdo 31.08.25 14h27 Oscar Piastri saiu de Zandvoort com a confiança renovada. O australiano da McLaren, líder do Mundial, não apenas venceu, mas fez isso com autoridade. Em suas palavras, a corrida esteve sob controle em todos os momentos. "É um sentimento ótimo, controlei a corrida quando precisei, mas foi uma pena o que aconteceu com Lando no final. Sempre estive no controle e utilizei o ritmo que tinha quando precisei, então foi uma prova muito diferente da que tive aqui no ano passado. Então estou muito feliz com o trabalho que realizamos", afirmou, destacando a evolução da equipe. A postura de Piastri indica um piloto consciente da própria força e do crescimento da McLaren como um todo. Ele reforçou que a preparação para o fim de semana foi determinante para o resultado. "Nada em especial, apenas tentei melhorar em todos os pontos que podia. Quando comecei esse fim de semana parecia que seria difícil, mas trabalhamos bem para a classificação. O time ao meu redor também trabalhou duro e melhorou muito para estarmos em uma boa posição, sem eles nada disso seria possível", acrescentou. Do outro lado da garagem, o sentimento foi oposto. Lando Norris, que sonhava com uma dobradinha histórica para a McLaren, deixou o GP da Holanda com frustração evidente. A quebra de motor a sete voltas do fim encerrou uma corrida que poderia render pontos importantes na disputa pelo título. "Não foi minha culpa, não tinha nada que eu pudesse fazer. Só não foi um fim de semana bom para mim. Ontem tive um pouco de azar com o vento e hoje com a quebra, então é um pouco frustrante", desabafou o britânico. Mais do que a decepção pelo abandono, Norris revelou preocupação com os reflexos no campeonato. Ele está em segundo na tabela, mas viu Piastri abrir vantagem significativa. "Isso dói um pouco, principalmente do ponto de vista do campeonato. São muitos pontos para perder tão rápido e tão facilmente, mas não é nada que eu possa controlar. Então apenas preciso seguir em frente", reconheceu. O problema que tirou Norris da corrida ainda não tem explicação clara, mas o piloto fez questão de minimizar qualquer clima de desconfiança. "Aconteceu muito rápido, então não sei qual foi o problema, mas o motor simplesmente desligou. O motor foi bem confiável nos últimos anos, mas é inevitável que isso aconteça em algum momento", finalizou. A declaração reflete uma tentativa de manter o otimismo e evitar desgaste interno, mesmo diante de uma falha que custou caro. Os pilotos voltam à pista entre os dias 5 e 7 de setembro para o GP da Itália, em Monza. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 GP da Holanda Piastri Norris COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL ‘Torcedor misto’ vira alvo de debate e divide opiniões no futebol paraense Antropólogo explica o fenômeno, enquanto torcedores do Paysandu e de clubes do eixo RJ-SP apresentam visões diferentes 31.08.25 15h00 MAIS ESPORTES Após vencer os EUA, Brasil decide a Copa América de basquete masculina contra a Argentina Classificação à final veio com vitória heroica sobre Estados Unidos 31.08.25 14h44 Análise ‘Time se tornou vulnerável’, diz colunista de O Liberal sobre atual fase do Remo na Série B Para Carlos Ferreira, mudanças no elenco e no comando deixaram o Leão sem identidade 31.08.25 8h00 Mais esportes Com apenas 11 anos, Sophia Silva lidera ranking estadual e brilha no tênis paraense Tenista paraense conquistou o título da categoria sub-12 do Campeonato Paraense na última semana e se prepara para novos desafios 30.08.25 14h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Análise ‘Time se tornou vulnerável’, diz colunista de O Liberal sobre atual fase do Remo na Série B Para Carlos Ferreira, mudanças no elenco e no comando deixaram o Leão sem identidade 31.08.25 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (31/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Bundesliga, Campeonato Argentino, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 31.08.25 7h00 FÓRMULA 1 Piastri vence tumultuado GP da Holanda da F-1 e dispara na liderança; Bortoleto é 15º Os carros voltam à pista no próximo fim de semana, entre 5 e 7 de setembro, no circuito de Monza, para o GP da Itália 31.08.25 12h18 Futebol CBF prepara mudanças na Série D, Copa Verde e Copa do Brasil; veja como serão! Objetivo é ampliar o calendário dos clubes e reduzir a sobrecarga das equipes da Série A e B 21.08.25 15h22