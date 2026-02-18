Philippe Coutinho pede rescisão de contrato no Vasco após cobranças e pode ir para os EUA Estadão Conteúdo 18.02.26 12h38 Philippe Coutinho pediu para deixar o Vasco. O meia anda incomodado com tantas cobranças e xingamentos neste momento de crise do clube e comunicou ao técnico Fernando Diniz que está de saída. Mas não deve ficar muito tempo desempregado, pois tem sondagens do Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos. De acordo com o GE, que revelou o pedido de saída, o experiente meio-campista de 33 anos estava triste com a ir da torcida vascaína, mesmo ciente de estar realizando uma temporada abaixo do esperado. Diniz tentou demovê-lo da ideia, mas ouviu que a decisão é "irreversível." A diretoria também não estava preparada para perder o seu maestro e agora negocia como serão os termos da rescisão amigável. Fazendo um ano com péssimos números, na zona de rebaixamento do Brasileirão e nas semifinais do Estadual com sofrimento, após superar o volta Redonda somente nos pênaltis aos buscar o empate na fase final, o Vasco vem sendo vaiado em todos os jogos. E as cobranças respingaram em Coutinho, substituído nas quartas do Carioca sob enorme ofensa no sábado à noite, o que para ele acabou se tornando a gota d'água. Coutinho chegou para ser 'o cara' do Vasco em 2025. Apesar de a equipe não ter sido brilhando, acabou se destacando mais com ele em campo, com 22 vitórias e 13 empates em 56 jogos, um aproveitamento de 47%. Sem o camisa 10, o time ganhou apenas um de 15 jogos, sendo sete derrotas, e somente 22% dos pontos somados. Mesmo com o Vasco cambaleante na atual temporada, o armado participou de quatro gols nos sete jogos realizados. Torcedores, contudo, estavam bravos com o astro por vê-lo "desinteressado" em campo e muitos aceitaram numa boa o pedido de rescisão. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão Vasco Philippe Coutinho COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Presidente do Paysandu nega existência de proposta do Internacional por volante da base Segundo Márcio Tuma, não houve proposta oficial pelo atleta 18.02.26 12h45 Futebol Leão faz hoje o 11° jogo em mês 18.02.26 10h54 futebol Com titulares da Série A, Remo divulga lista de relacionados para jogo contra o Águia de Marabá Leão Azul encara o Azulão pelas quartas de final do Parazão na próxima quarta-feira (18), no Zinho de Oliveira 17.02.26 12h52 Paralisação? Bragantino aciona TJD-PA e aponta suposta irregularidade de zagueiro do Castanhal Clube questiona escalação de zagueiro do Japiim contra o Remo e decisão pode impactar quartas de final do estadual 17.02.26 12h19 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Águia e Remo duelam em Marabá por vaga na semifinal do Parazão Confronto único no Zinho Oliveira abre as quartas de final; vencedor enfrenta Cametá ou Santa Rosa 18.02.26 7h30 relação estremecida Lateral do Remo faz duras críticas a Osorio: 'Achou que eu era moleque' Em uma live realizada no canal do jornalista Abner Luiz, Sávio afirmou ter sido desrespeitado pelo atual treinador azulino, Juan Carlos Osorio 17.02.26 19h10 futebol Com titulares da Série A, Remo divulga lista de relacionados para jogo contra o Águia de Marabá Leão Azul encara o Azulão pelas quartas de final do Parazão na próxima quarta-feira (18), no Zinho de Oliveira 17.02.26 12h52 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (18/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões, Champions League da Ásia, Copa do Brasil, Copa Libertadores da América e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira 18.02.26 7h00