O Liberal chevron right Esportes chevron right

Philippe Coutinho faz juras de amor em despedida ao Vasco e justifica: 'Cansado mentalmente'

Deixando claro que a decisão não tem volta, Coutinho se despediu em declaração de amor

Estadão Conteúdo

Philippe Coutinho fez uma emotiva carta de despedida do Vasco nesta quarta-feira na qual explicou o principal motivo para sua decisão em antecipar o fim do contrato que duraria até o meio da temporada e pedir a rescisão: a saúde mental. O meia ainda fez juras de amor ao clube e garantiu que jamais desrespeitaria a torcida.

Substituído diante do Volta Redonda no sábado, em jogo pelas quartas de final do Campeonato Carioca, o jogador foi bastante vaiado e xingado pela torcida e sequer ficou no banco de reservas no segundo tempo torcendo pelos companheiros. - o time perdia por 1 a 0, buscou a igualdade e se classificou nos pênaltis.

"Eu pensei muito antes de escrever aqui. Pensei mesmo. Mas, pelo respeito, pelo carinho e pelo amor que eu tenho por vocês e por esse clube, eu senti que precisava vir aqui e falar de coração aberto", iniciou seu texto de despedida o camisa 10.

"Eu escolhi voltar para o Vasco porque amo esse clube. Amo tudo que o Vasco representa na minha vida. Vestir essa camisa foi uma das escolhas mais importantes que eu já fiz. E, em cada treino, em cada jogo, eu dei o meu melhor. Sempre! Nunca faltou entrega, nunca faltou vontade e comprometimento", garantiu.

Foi uma explicação/defesa de Coutinho para os torcedores, que vinham acusando-o de "desinteresse" ao longo das partidas do ano, sobretudo no Brasileirão, onde o time ainda não venceu e amarga a zona de rebaixamento.

"Ser julgado por inúmeras pessoas por algo que não faz parte do meu caráter é difícil demais. Eu jamais desrespeitaria a torcida, meus companheiros e o Vasco. Nunca fiz isso em lugar nenhum por onde passei. Quem me conhece sabe disso", foi além, deixando claro que o tom forte das cobranças o desanimaram em seguir defendendo o clube - a diretoria acenava com a renovação do contrato.

"Naquele momento, na ida para o vestiário (sob vaias), eu senti e percebi que meu ciclo no clube tinha acabado, e eu não voltei (ao banco de reservas) para priorizar minha saúde mental. Isso dói muito", esclareceu. "A verdade é que estou muito cansado mentalmente. Sempre fui muito reservado, então falar isso aqui não é fácil, mas eu preciso ser honesto", seguiu.

Deixando claro que a decisão não tem volta, se despediu em declaração de amor. "Minha relação com o Vasco é de amor. E vai continuar para sempre. Com o coração apertado, eu entendo que agora seja o momento de dar um passo para trás e encerrar esse ciclo no Vasco", se declarou. "Eu sou grato por tudo que vivi aqui. Vou levar o Vasco comigo para sempre. No peito. Na história. Na vida. De coração... Obrigado por tudo."

futebol

Vasco

Philippe Coutinho

despedida
