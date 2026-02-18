Philippe Coutinho faz juras de amor em despedida ao Vasco e justifica: 'Cansado mentalmente' Deixando claro que a decisão não tem volta, Coutinho se despediu em declaração de amor Estadão Conteúdo 18.02.26 15h32 Philippe Coutinho fez uma emotiva carta de despedida do Vasco nesta quarta-feira na qual explicou o principal motivo para sua decisão em antecipar o fim do contrato que duraria até o meio da temporada e pedir a rescisão: a saúde mental. O meia ainda fez juras de amor ao clube e garantiu que jamais desrespeitaria a torcida. Substituído diante do Volta Redonda no sábado, em jogo pelas quartas de final do Campeonato Carioca, o jogador foi bastante vaiado e xingado pela torcida e sequer ficou no banco de reservas no segundo tempo torcendo pelos companheiros. - o time perdia por 1 a 0, buscou a igualdade e se classificou nos pênaltis. "Eu pensei muito antes de escrever aqui. Pensei mesmo. Mas, pelo respeito, pelo carinho e pelo amor que eu tenho por vocês e por esse clube, eu senti que precisava vir aqui e falar de coração aberto", iniciou seu texto de despedida o camisa 10. "Eu escolhi voltar para o Vasco porque amo esse clube. Amo tudo que o Vasco representa na minha vida. Vestir essa camisa foi uma das escolhas mais importantes que eu já fiz. E, em cada treino, em cada jogo, eu dei o meu melhor. Sempre! Nunca faltou entrega, nunca faltou vontade e comprometimento", garantiu. Foi uma explicação/defesa de Coutinho para os torcedores, que vinham acusando-o de "desinteresse" ao longo das partidas do ano, sobretudo no Brasileirão, onde o time ainda não venceu e amarga a zona de rebaixamento. "Ser julgado por inúmeras pessoas por algo que não faz parte do meu caráter é difícil demais. Eu jamais desrespeitaria a torcida, meus companheiros e o Vasco. Nunca fiz isso em lugar nenhum por onde passei. Quem me conhece sabe disso", foi além, deixando claro que o tom forte das cobranças o desanimaram em seguir defendendo o clube - a diretoria acenava com a renovação do contrato. "Naquele momento, na ida para o vestiário (sob vaias), eu senti e percebi que meu ciclo no clube tinha acabado, e eu não voltei (ao banco de reservas) para priorizar minha saúde mental. Isso dói muito", esclareceu. "A verdade é que estou muito cansado mentalmente. Sempre fui muito reservado, então falar isso aqui não é fácil, mas eu preciso ser honesto", seguiu. Deixando claro que a decisão não tem volta, se despediu em declaração de amor. "Minha relação com o Vasco é de amor. E vai continuar para sempre. Com o coração apertado, eu entendo que agora seja o momento de dar um passo para trás e encerrar esse ciclo no Vasco", se declarou. "Eu sou grato por tudo que vivi aqui. Vou levar o Vasco comigo para sempre. No peito. Na história. Na vida. De coração... Obrigado por tudo." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Vasco Philippe Coutinho despedida COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Veja como fazer o cadastro da biometria facial para jogos do Remo e do Paysandu no Mangueirão Seel adquiriu 106 leitores de reconhecimento facial que já foram instalados nas catracas do Colosso do Bengui 18.02.26 15h36 Futebol Paraense inicia oitava temporada na Coreia do Sul e busca marca histórica Atacante Willyan está a um gol de alcançar 100 participações diretas e mira retorno do Suwon à elite 18.02.26 15h09 Futebol Remo encaminha contrato em definitivo com meia Diego Hernandez; saiba detalhes Segundo informação do ge, confirmada pela reportagem de O Liberal, negociação aguarda o ‘sim’ do jogador para ser concretizada. 18.02.26 14h41 futebol Presidente do Paysandu nega existência de proposta do Internacional por volante da base Segundo Márcio Tuma, não houve proposta oficial pelo atleta 18.02.26 12h45 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Águia e Remo duelam em Marabá por vaga na semifinal do Parazão Confronto único no Zinho Oliveira abre as quartas de final; vencedor enfrenta Cametá ou Santa Rosa 18.02.26 7h30 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (18/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões, Champions League da Ásia, Copa do Brasil, Copa Libertadores da América e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira 18.02.26 7h00 futebol Com titulares da Série A, Remo divulga lista de relacionados para jogo contra o Águia de Marabá Leão Azul encara o Azulão pelas quartas de final do Parazão na próxima quarta-feira (18), no Zinho de Oliveira 17.02.26 12h52 relação estremecida Lateral do Remo faz duras críticas a Osorio: 'Achou que eu era moleque' Em uma live realizada no canal do jornalista Abner Luiz, Sávio afirmou ter sido desrespeitado pelo atual treinador azulino, Juan Carlos Osorio 17.02.26 19h10