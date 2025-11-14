Pesquisa da CBF mostra Flamengo com maior torcida do Brasil e São Paulo à frente do Palmeiras Estadão Conteúdo 14.11.25 15h43 Uma nova pesquisa da Nexus, em parceria com a CBF (Confederação Brasileira de Futebol), divulgada nesta sexta-feira, 14, revela que sete em cada dez brasileiros costumam acompanhar partidas de futebol e quase metade da população do País assiste a pelo menos um jogo por semana. O levantamento aponta que, apesar de muitos cidadãos não acompanharem os campeonatos do esporte, 78% dos entrevistados declararam torcer para algum time nacional. Sendo assim, mesmo os que afirmaram não serem fãs de futebol simpatizam com alguma equipe. Dentro da parcela de torcedores declarados, 26% são Flamenguistas, 19% torcem para o Corinthians; 9% para o São Paulo; 7% para o Palmeiras e 5% para o Vasco da Gama, fechando os cinco primeiros da lista com apenas clubes cariocas e paulistas. Seguindo o ranking, aparecem o Internacional e o Cruzeiro com 4% da camada de fãs cada; Atlético Mineiro, Grêmio e Santos com 3% cada; Botafogo, Bahia e Fluminense com 2% cada e os demais clubes brasileiros somam os 11% restantes. Além disso, a pesquisa revela ainda que a maioria dos torcedores continuam sendo do sexo masculino - 87% homens e 69% mulheres - e jovens entre 16 e 24 anos, refletindo a mudança etária da torcida ao redor do país. "De maneira geral, o futebol segue sendo a paixão nacional. O mundo hoje oferece diversas formas, sejam as mais tradicionais ou as modernidades da tecnologia, para se acompanhar, se informar, viver esse esporte. Estamos buscando aperfeiçoar as experiências, conquistar o torcedor para que vá a campo acompanhar o espetáculo", finalizou o presidente da CBF, Samir Xaud. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol torcida CBF pesquisa Flamengo São Paulo Palmeiras COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Em busca do cinturão, lutador paraense viaja à Bielorrússia para desafio lutar contra russo Caio Bitencourt Leão se prepara para duelo quem pode o deixar mais próximo de um cinturão 16.11.25 9h00 Futebol Remo decide futuro na Série B em casa, mas “vantagem” de jogar em Belém é dúvida Leão é apenas o 9º mandante da competição, e diferença entre resultados no Mangueirão e Baenão é mínima. 16.11.25 7h00 Carlos Ferreira Quem é o goleiro deste século no Pará 16.11.25 7h00 Futebol Confusão é registrada na entrada do Estádio da Ressacada para o jogo entre Remo e Avaí-SC Partida ocorre neste sábado (15), em Florianópolis, Santa Catarina 15.11.25 15h44 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo decide futuro na Série B em casa, mas “vantagem” de jogar em Belém é dúvida Leão é apenas o 9º mandante da competição, e diferença entre resultados no Mangueirão e Baenão é mínima. 16.11.25 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (16/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, eliminatórias da Copa do Mundo e Série A argentina movimentam o futebol neste domingo 16.11.25 7h00 RIVALIDADE Goleiro do Amazonas se revolta com comemoração bicolor após o jogo: 'Foram pro buraco também' Renan critica jogadores do Paysandu no pós-jogo, afirmando que o time biclor não tem o que comemorar 14.11.25 22h28 novos espaços Novos espaços ao ar livre transformam Belém em polo de atividades físicas no ano da COP 30 Com obras entregues para a conferência, cidade ganha áreas revitalizadas que ampliam opções de lazer; corredores e atletas celebram qualidade e segurança dos novos locais 16.11.25 8h00