Pesquisa da CBF mostra Flamengo com maior torcida do Brasil e São Paulo à frente do Palmeiras

Estadão Conteúdo

Uma nova pesquisa da Nexus, em parceria com a CBF (Confederação Brasileira de Futebol), divulgada nesta sexta-feira, 14, revela que sete em cada dez brasileiros costumam acompanhar partidas de futebol e quase metade da população do País assiste a pelo menos um jogo por semana.

O levantamento aponta que, apesar de muitos cidadãos não acompanharem os campeonatos do esporte, 78% dos entrevistados declararam torcer para algum time nacional. Sendo assim, mesmo os que afirmaram não serem fãs de futebol simpatizam com alguma equipe.

Dentro da parcela de torcedores declarados, 26% são Flamenguistas, 19% torcem para o Corinthians; 9% para o São Paulo; 7% para o Palmeiras e 5% para o Vasco da Gama, fechando os cinco primeiros da lista com apenas clubes cariocas e paulistas.

Seguindo o ranking, aparecem o Internacional e o Cruzeiro com 4% da camada de fãs cada; Atlético Mineiro, Grêmio e Santos com 3% cada; Botafogo, Bahia e Fluminense com 2% cada e os demais clubes brasileiros somam os 11% restantes.

Além disso, a pesquisa revela ainda que a maioria dos torcedores continuam sendo do sexo masculino - 87% homens e 69% mulheres - e jovens entre 16 e 24 anos, refletindo a mudança etária da torcida ao redor do país.

"De maneira geral, o futebol segue sendo a paixão nacional. O mundo hoje oferece diversas formas, sejam as mais tradicionais ou as modernidades da tecnologia, para se acompanhar, se informar, viver esse esporte. Estamos buscando aperfeiçoar as experiências, conquistar o torcedor para que vá a campo acompanhar o espetáculo", finalizou o presidente da CBF, Samir Xaud.

