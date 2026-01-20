Perdigão, ex-Corinthians, é agredido por policial após jogo no Paranaense Estadão Conteúdo 20.01.26 10h58 Perdigão, ex-jogador do Corinthians e campeão do mundial pelo Internacional, foi agredido por um policial militar na saída do jogo entre São Joseense x Operário, na Vila Capanema, em Curitiba, pelo Campeonato Paranaense. O Estadão entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública do PR, mas ainda não teve retorno. O ex-jogador de 48 anos compartilhou nas redes sociais dois vídeos em que é possível ver a agressão do policial. Segurando um copo com uma bebida não identificada, Perdigão é acertado no braço esquerdo e nas costas com golpes de cassetete. Um segundo homem aparece caído durante as agressões, sem motivo evidente nas imagens. "Fui covardemente agredido por um membro despreparado da Polícia Militar. É lamentável que uma atitude isolada como essa acabe manchando a imagem de uma instituição que deveria existir para proteger o cidadão", escreveu Perdigão, que também publicou imagens das escoriações pelo corpo. "Todos que me conhecem sabem que sou uma pessoa tranquila, bem-quista e que gosta de interagir com as pessoas. Naquele momento, me aproximei de um policial apenas para cumprimentá-lo, parabenizar pelo serviço e desejar boa noite. Não sei se houve algum mal-entendido, mas, de forma repentina e sem qualquer justificativa, ele veio em minha direção me agredindo com um cassetete", argumentou o ex-jogador. "Em todo o momento tentei apaziguar a situação, me afastando e demonstrando que não havia qualquer intenção de confronto. Não fui violento, não fui rude e não reagi à agressão. Ainda assim, a violência aconteceu de forma totalmente gratuita e injustificável. Reforço que, como cidadão, temos direitos que precisam ser respeitados. Violência, especialmente vinda de quem tem o dever de zelar pela nossa segurança, é inadmissível. Informo que todas as medidas cabíveis já estão sendo tomadas, e espero sinceramente que o responsável seja devidamente responsabilizado", completou. Perdigão é natural de Curitiba e foi revelado pelo Paraná Clube. Após passar por times locais e equipes de menor expressão, ele despontou no cenário nacional com a camisa do Internacional, clube pelo qual foi campeão da Libertadores (2006), Mundial de Clubes (2006) e Recopa Sul-Americana (2007). Depois de uma rápida passagem pelo Vasco, o ex-meia se transferiu para o Corinthians em 2008 e ajudou o clube a voltar à primeira divisão, fazendo parte do elenco campeão da Série B naquele ano. Ele ainda passou por equipes de menor expressão do futebol paulista antes de aposentar-se, em 2011. A Federação Paranaense de Futebol (FPF) divulgou uma nota oficial repudiando a agressão contra o ex-jogador. "Desde o início da atual gestão, Perdigão participa regularmente como comentarista do programa 'De Primeira', no YouTube da Federação, sendo figura constante nas nossas redes sociais e construindo uma relação de respeito e amizade com todos", diz um trecho do comunicado. "Acompanharemos os desdobramentos com a atenção necessária, certos de que futebol e violência não combinam", concluiu a FPF. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Perdigão ex-Corinthians agredido policial COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Parazão 2026: Jogo entre Paysandu e São Raimundo sofre alteração no horário; confira Partida foi atrasada em 1h em relação ao horário marcado inicialmente 20.01.26 12h34 Viral Vestida com camisa do Paysandu, torcedora mirim surpreende ao cantar música do Remo Reação da torcedora viralizou nas redes sociais 20.01.26 11h43 MMA Sport Club Elite Judô é lançada em treino aberto na Upper Arena e apresenta novo projeto para o judô brasileiro 20.01.26 11h41 Futebol Com ingressos a partir de R$ 60, Remo inicia venda de entradas para estreia no Parazão Preço foi reajustado em aproximadamente 50% em relação ao praticado no estadual de 2025. 20.01.26 11h29 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (20/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões e Série A Saudita movimentam o futebol nesta terça-feira 20.01.26 7h00 LEÃO Braz divulga imagens inéditas do Baenão reformado e aumenta expectativa do Remo na Série A Vídeos publicados nas redes sociais mostram vestiários reformados, áreas internas modernizadas e gramado em manutenção às vésperas do retorno azulino à elite do futebol brasileiro 19.01.26 20h45 futebol Remo não deve jogar no Baenão no início desta temporada, explica presidente Dirigente azulino afirmou que o local passa por reforma, mas, por conta da capacidade, não deve ser utilizado para jogos no momento 20.01.26 11h14 futebol Vai começar! Paysandu inicia venda de ingressos para estreia no Parazão Papão encara o São Raimundo na primeira rodada do Campeonato Paraense. A partida ocorre no próximo domingo (25), na Curuzu 20.01.26 10h48