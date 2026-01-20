Perdigão, ex-Corinthians, é agredido por policial após jogo no Paranaense

Perdigão, ex-jogador do Corinthians e campeão do mundial pelo Internacional, foi agredido por um policial militar na saída do jogo entre São Joseense x Operário, na Vila Capanema, em Curitiba, pelo Campeonato Paranaense. O Estadão entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública do PR, mas ainda não teve retorno.

O ex-jogador de 48 anos compartilhou nas redes sociais dois vídeos em que é possível ver a agressão do policial. Segurando um copo com uma bebida não identificada, Perdigão é acertado no braço esquerdo e nas costas com golpes de cassetete. Um segundo homem aparece caído durante as agressões, sem motivo evidente nas imagens.

"Fui covardemente agredido por um membro despreparado da Polícia Militar. É lamentável que uma atitude isolada como essa acabe manchando a imagem de uma instituição que deveria existir para proteger o cidadão", escreveu Perdigão, que também publicou imagens das escoriações pelo corpo.

"Todos que me conhecem sabem que sou uma pessoa tranquila, bem-quista e que gosta de interagir com as pessoas. Naquele momento, me aproximei de um policial apenas para cumprimentá-lo, parabenizar pelo serviço e desejar boa noite. Não sei se houve algum mal-entendido, mas, de forma repentina e sem qualquer justificativa, ele veio em minha direção me agredindo com um cassetete", argumentou o ex-jogador.

"Em todo o momento tentei apaziguar a situação, me afastando e demonstrando que não havia qualquer intenção de confronto. Não fui violento, não fui rude e não reagi à agressão. Ainda assim, a violência aconteceu de forma totalmente gratuita e injustificável. Reforço que, como cidadão, temos direitos que precisam ser respeitados. Violência, especialmente vinda de quem tem o dever de zelar pela nossa segurança, é inadmissível. Informo que todas as medidas cabíveis já estão sendo tomadas, e espero sinceramente que o responsável seja devidamente responsabilizado", completou.

Perdigão é natural de Curitiba e foi revelado pelo Paraná Clube. Após passar por times locais e equipes de menor expressão, ele despontou no cenário nacional com a camisa do Internacional, clube pelo qual foi campeão da Libertadores (2006), Mundial de Clubes (2006) e Recopa Sul-Americana (2007).

Depois de uma rápida passagem pelo Vasco, o ex-meia se transferiu para o Corinthians em 2008 e ajudou o clube a voltar à primeira divisão, fazendo parte do elenco campeão da Série B naquele ano. Ele ainda passou por equipes de menor expressão do futebol paulista antes de aposentar-se, em 2011.

A Federação Paranaense de Futebol (FPF) divulgou uma nota oficial repudiando a agressão contra o ex-jogador. "Desde o início da atual gestão, Perdigão participa regularmente como comentarista do programa 'De Primeira', no YouTube da Federação, sendo figura constante nas nossas redes sociais e construindo uma relação de respeito e amizade com todos", diz um trecho do comunicado.

"Acompanharemos os desdobramentos com a atenção necessária, certos de que futebol e violência não combinam", concluiu a FPF.