Pep Guardiola recusa a proposta para ser o novo treinador da seleção da Itália Guardiola deixou o comando do Manchester City em maio de 2026 Estadão Conteúdo 24.07.26 9h53 O treinador espanhol Pep Guardiola recusou o convite para comandar a seleção da Itália. A informação foi divulgada pelo jornal italiano "Gazzetta dello Sport". A Itália sonhava com o técnico vitorioso para conduzir a equipe no ciclo até a Copa do Mundo de 2030. A seleção europeia não disputa um Mundial desde 2014, na edição realizada no Brasil. De acordo com o jornal, Guardiola teria dito a Paolo Maldini, diretor técnico da seleção italiana, que estava honrado, mas não se sentia à vontade para aceitar o cargo neste momento. Motivos da recusa e planos de Guardiola Guardiola deixou o comando do Manchester City em maio de 2026. O treinador pretende tirar um bom tempo de descanso com a família. Ainda assim, considerou a proposta feita pela seleção da Itália. Quando jogador, Guardiola vestiu as camisas de Brescia e Roma, times italianos. Itália busca novos nomes para técnico Com a recusa do espanhol, a Itália agora volta ao mercado para tentar fechar com um novo técnico. Segundo a "Gazzetta dello Sport", o ex-meia Andrea Pirlo é atualmente o principal alvo da Federação da Itália para o cargo. Andrea Pirlo integrou a seleção italiana que conquistou a Copa do Mundo de 2006. Como treinador, possui passagens por Juventus, Karagümrük-TUR, Sampdoria e Dubai United, dos Emirados Árabes Unidos. Ancelotti foi procurado antes de Guardiola O técnico Carlo Ancelotti, atual comandante da seleção brasileira, foi procurado pela Federação Italiana de Futebol antes de Pep Guardiola. A informação foi revelada por Paolo Maldini. O ex-zagueiro confirmou que o treinador do Brasil esteve entre os primeiros nomes consultados para assumir o comando da Itália. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Itália, Pep Guardiola COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Jogador do Paysandu sofre pancada na cabeça e pode não jogar contra o Amazonas Goleiro Gabriel Mesquita sofreu uma pancada na cabeça durante treinamento e deveráe cumprir protocolo de concussão da CBF 24.07.26 19h49 futebol Voo do Remo atrasa e clube cancela treino antes de duelo contra o Vitória Time azulino desembarcou em Belém na manhã desta sexta-feira (24), após o duelo contra o Corinthians 24.07.26 11h30 futebol Fora do último jogo do Remo, Tchamba é dúvida para duelo contra o Vitória Jogador se lesionou em treino e desfalcou a equipe azulina diante do Corinthians 24.07.26 10h50 MMA Sport Club Paraense conquista título mundial de MMA com nocaute histórico na Inglaterra 24.07.26 10h40 MAIS LIDAS EM ESPORTES MMA Sport Club Paraense conquista título mundial de MMA com nocaute histórico na Inglaterra 24.07.26 10h40 Futebol Pikachu aponta desconcentração como fator decisivo na derrota do Remo para o Corinthians Lateral-direito avalia que equipe azulina perdeu o controle da partida após sofrer o primeiro gol e já mira confronto direto em casa para reagir na Série A 23.07.26 22h47 Carlos Ferreira Impotente, essa é a palavra 24.07.26 10h37 futebol Léo Condé lamenta erros do Remo após derrota para o Corinthians na Série A Treinador que destacou erros nas transições, na marcação e nas tomadas de decisão provocaram o resultado da última quinta-feira (23) 24.07.26 11h06