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Pep Guardiola recusa a proposta para ser o novo treinador da seleção da Itália

Guardiola deixou o comando do Manchester City em maio de 2026

Estadão Conteúdo

O treinador espanhol Pep Guardiola recusou o convite para comandar a seleção da Itália. A informação foi divulgada pelo jornal italiano "Gazzetta dello Sport".

A Itália sonhava com o técnico vitorioso para conduzir a equipe no ciclo até a Copa do Mundo de 2030. A seleção europeia não disputa um Mundial desde 2014, na edição realizada no Brasil.

De acordo com o jornal, Guardiola teria dito a Paolo Maldini, diretor técnico da seleção italiana, que estava honrado, mas não se sentia à vontade para aceitar o cargo neste momento.

Motivos da recusa e planos de Guardiola

Guardiola deixou o comando do Manchester City em maio de 2026. O treinador pretende tirar um bom tempo de descanso com a família. Ainda assim, considerou a proposta feita pela seleção da Itália. Quando jogador, Guardiola vestiu as camisas de Brescia e Roma, times italianos.

Itália busca novos nomes para técnico

Com a recusa do espanhol, a Itália agora volta ao mercado para tentar fechar com um novo técnico. Segundo a "Gazzetta dello Sport", o ex-meia Andrea Pirlo é atualmente o principal alvo da Federação da Itália para o cargo.

Andrea Pirlo integrou a seleção italiana que conquistou a Copa do Mundo de 2006. Como treinador, possui passagens por Juventus, Karagümrük-TUR, Sampdoria e Dubai United, dos Emirados Árabes Unidos.

Ancelotti foi procurado antes de Guardiola

O técnico Carlo Ancelotti, atual comandante da seleção brasileira, foi procurado pela Federação Italiana de Futebol antes de Pep Guardiola. A informação foi revelada por Paolo Maldini. O ex-zagueiro confirmou que o treinador do Brasil esteve entre os primeiros nomes consultados para assumir o comando da Itália.

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Palavras-chave

futebol

Itália, Pep Guardiola
Esportes
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