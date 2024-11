Pep Guardiola provoca marcas no rosto após empate do City na Champions League: 'Queria me machucar'

Após o empate do Manchester City com o Feyenoord, o treinador Pep Guardiola preocupou os torcedores e fãs. Na entrevista pós-jogo, o técnico apareceu com marcas vermelhas no rosto e um corte no nariz. Ao ser questionado sobre os arranhões, o espanhol disse que ele mesmo havia provocado os machucados.

"Eu passei meu dedo aqui (no nariz), passei a unha", sinalizou o técnico. "Eu queria me machucar", completou Pep em tom de brincadeira.

Por meio das redes sociais, os internautas chamaram a atenção para as marcas, que apareceram no nariz e na cabeça. Guardiola acabou de renovar o contrato com o City por mais duas temporadas.

No entanto, o treinador está pressionado, pois a equipe não vence há seis jogos. No duelo contra o Feyenoord, o Manchester chegou a abrir 3 a 0, mas cedeu o empate. O comandante do time não escondeu a frustração com o resultado da partida.

Na Champions League, o clube inglês está distante da zona de classificação, ocupando apenas a 15ª posição. O time de Guardiola ainda corre o risco de perder mais posições até o fim da rodada. Na Premier League, a situação é melhor: o City está na segunda colocação, com 23 pontos, sete a menos que o líder Liverpool.