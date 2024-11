Após especulações sobre a Seleção Brasileira, Pep Guardiola renova com o Manchester City

O técnico Pep Guardiola renovou seu contrato com o Manchester City por mais dois anos. Agora, o treinador fica no comando da equipe inglês até, pelo menos, 2027. O anúncio oficial foi feito pelo clube na última quinta-feira (21).

A renovação encerra os rumores que indicavam uma possível ida de Guardiola para a Seleção Brasileira, após o término de seu contrato com o City, previsto para o meio de 2025. Recentemente, o jornal The Athletic publicou que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) estaria monitorando a situação do técnico para uma contratação.

O contrato do treinador espanhol com o City iria até o fim da temporada europeia, metade de 2025. Guardiola tem sido uma peça fundamental no clube desde que chegou em 2016. Em um comunicado oficial do time, o técnico falou sobre a relação com a equipe e destacou o carinho que tem pela organização.

"Manchester City significa muito para mim. Esta é minha nona temporada aqui e vivemos muitos momentos extraordinários juntos, o que me dá um sentimento muito especial por este clube", afirmou Guardiola.

Sob seu comando, o City conquistou seis dos últimos sete títulos do Campeonato Inglês e a Liga dos Campeões em 2023, marcando sua primeira vitória no torneio europeu, após ter sido derrotado pelo Chelsea em 2021. Além disso, Guardiola levantou dois títulos da Copa da Inglaterra, duas Copas da Liga Inglesa, uma Supercopa da Uefa e um Mundial de Clubes.

Atualmente, o Manchester City ocupa a vice-liderança do Campeonato Inglês, com cinco pontos de desvantagem para o Liverpool, após 11 rodadas disputadas.