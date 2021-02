Pentacampeão com a Seleção, Roque Júnior assina com a Globo para atuar como comentarista

A Globo anunciou na tarde desta quinta-feira a contratação do pentacampeão com a Seleção Brasileira Roque Júnior para a função de comentarista esportivo. O ex-atleta, que já foi técnico e dirigente, comemorou o novo momento da vida profissional.

- A expectativa é boa. O futebol tem vários atores, e a imprensa é um deles. Já tive experiência como jogador, treinador e diretor. Encaro como mais uma experiência dentro do futebol. Vai ser proveitoso e me trazer ainda mais conhecimento dentro dessa área que eu gosto tanto e sempre me dediquei. Estou feliz e tenho certeza que vai me trazer coisas boas - disse.

– É uma função diferente, mas não deixa de ser no meio do futebol. Agrega muito à minha carreira, como pessoa e profissional. Já tive algumas participações como comentarista no rádio, fiz algumas partidas da Copa do Mundo. É uma situação nova, mas me sinto preparado. O importante na vida é sempre seguir aprendendo. E essa é mais uma forma de aprendizado na minha carreira. É assim que eu encaro - completou.

Roque Júnior fará companhia a Carlos Eduardo Mansur, que também foi contratado pela emissora nesta semana. A Globo reforça o time de especialistas depois de perder nomes como Muricy Ramalho, que foi para o São Paulo, e Mariana Becker, que acertou com a Band. Recentemente a emissora ainda perdeu Tino Marcos, que decidiu se aposentar.