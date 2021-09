Pelé recebe alta da UTI e agradece carinho dos fãs: 'Energias positivas'

A notícia é positiva para os admiradores do Rei Pelé. O ex-jogador de futebol, conhecido mundialmente como o 'Rei do Futebol' deixou a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) e foi para um quarto do Hospital Albert Einstein, na capital paulista, na tarde desta terça-feira (14). As informações são do Metrópoles.

Em uma publicação feita nas redes sociais, o ex-atleta agradeceu todo o carinho que recebeu dos seus admiradores enquanto esteve internado. “Muito obrigado a cada um de vocês por dedicarem um minuto do seu dia para me enviar boas energias. Amor, amor e amor”, escreveu.

Internação

Pelé estava hospitalizado desde o último dia 30 de agosto. Ele precisou tratar de emergência por conta de um tumor no cólon.