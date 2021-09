Pelé está 'pronto para sair da UTI e ir para casa', diz filha do Rei

A ativista Kely Nascimento, filha do Pelé, publicou uma atualização do estado de saúde do Rei do Futebol em suas redes sociais. Kely afirmou que o tricampeão mundial está se recuperando bem no hospital Albert Einstein e está pronto para deixar a UTI. O ex-atleta retirou um tumor no cólon direito em agosto e segue internado na clínica.

"Ele está recuperando bem da cirurgia. Está sem dor, de bom humor (está meio irritado que só pode comer gelatina mas vai superar) e pronto para sair da UTI e logo logo ir para casa - escreveu a ativista em seu Instagram.

"Ele é forte e teimoso, e com a ajuda de toda a equipe incrível do Einstein, mais todo o amor e a energia e luz que o mundo está enviando, ele saíra dessa - concluiu Kely Nascimento.

Kely também agradeceu às mensagens de carinho e apoio ao seu pai desde que foi noticiada sua internação. O hospital relatou na última sexta-feira que Pelé está se recuperando "de maneira satisfatória".