Pedro Ken é internado com sintomas leves de Covid-19

Último jogador a ser detectado com coronavírus no elenco do Operário-PR, o meia Pedro Ken foi internado nesta quinta-feira. De acordo com o hospital, ele está bem e estável. Não há previsão de alta.

Aos 33 anos, Pedro Ken foi diagnosticado com Covid-19 na semana passada. Uma semana após o resultado positivo e com sintomas leves, os médicos decidiram por internar o atleta.

Em meio a distância do quadro clínico do atleta, o Operário-PR volta a campo no fim de semana. O adversário é o Botafogo-SP, em casa.