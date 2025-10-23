Pedro fratura antebraço, perde volta da Libertadores e pode desfalcar Flamengo em até um mês

O Flamengo não terá o atacante Pedro na volta da semifinal da Libertadores, na Argentina, na quarta-feira, e pode ficar sem seu goleador por até um mês. O jogador deixou o Maracanã com uma lesão e exames de imagem confirmaram uma fratura no antebraço.

O clube confirma a fratura, mas mantém a cautela e mantém uma leve esperança de encontrar uma saída para que Pedro possa ser aproveitado no Brasileirão com uma tala de proteção. Uma reunião entre os médicos vai avaliar o que pode ser feito para tirá-lo o menos possível dos campos.

A lesão vem em péssima hora para Pedro. Novamente em grande fase no Flamengo, o centroavante recuperou a alegria, vinha anotando gols e sonhando em novamente figurar nos planos da seleção brasileira. Carlo Ancelotti faz convocação no dia 3 de novembro para amistoso com Senegal e Tunísia.

Depois de amargar um tempo na reserva e de trocar farpas com o técnico Filipe Luís, Pedro optou por falar menos e mostrar em campo que merecia mais oportunidades em um grupo carente de centroavantes. Ele foi entrando aos poucos e recuperou a posição de titular. Contra o Racing, antes de deixar o campo machucado, teve duas boas chances no fim da primeira etapa.

A paz foi restabelecida com Filipe Luís e o treinador o sugeriu para Ancelotti após brilho na vitória por 3 a 2 sobre o Palmeiras, no Brasileirão, na qual o atacante deu assistência para Arrascaeta abrir o marcador, sofreu pênalti batido por Jorginho, e anotou seu gol.

Sem sua referência na área, Filipe Luís pode voltar ao esquema sem um 9 fixo, com Samuel Lino, Plata e Luiz Araújo circulando na frente, ou com a manutenção de Carrascal, autor do gol decisivo diante do Racing, mais adiantado com Arrascaeta completando o quarteto de frente.

A visita ao Fortaleza, no sábado, pelo Brasileirão, pode servir para Filipe Luís definir qual jogador e esquema serão utilizados na definição da vaga à decisão da Libertadores, no Estádio Presidente Perón, em Avellaneda.