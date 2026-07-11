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Pedro Emanuel fala pela primeira vez como técnico do Vasco em desembarque no Rio

Estadão Conteúdo

O português Pedro Emanuel desembarcou no Rio de Janeiro na noite desta sexta-feira (10) e falou pela primeira vez como técnico do Vasco, poucas horas após o anúncio oficial. O comandante de 51 anos vai iniciar os trabalhos pela equipe neste sábado (11), no CT Moacyr Barbosa.

"É um prazer enorme me juntar à família do Vasco. Um clube gigante, com uma torcida fervorosa. É com essa ambição que chego ao Vasco. Com muito orgulho, dedicação, compromisso com aquilo que é a cultura do clube", disse Pedro Emanuel aos jornalistas que acompanharam a chegada.

O novo técnico será acompanhado dos auxiliares Rui Gomes e Pedro Correia, do preparador físico André Galbe e do analista de desempenho Gil Varajão. Vale destacar que a coletiva de apresentação será realizada apenas na próxima segunda-feira (13), também no centro de treinamento.

Pedro Emanuel ainda afirmou no desembarque que a prioridade é retirar a equipe da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

"Vamos ter mais oportunidades para nos falar, mas desde já afirmo que estou muito contente em fazer parte desta família. Eu e minha comissão viemos para ajudar e nos juntar para tirarmos essa equipe da zona de rebaixamento".

Com o novo treinador, o Vasco retorna aos gramados na próxima quinta-feira (16), às 19h30, diante do Vitória, no estádio do Barradão, em Salvador. Essa partida faz parte do encerramento do primeiro turno do torneio nacional, que está paralisado desde final de maio por causa da Copa do Mundo.

Ainda sob o comando de Renato Gaúcho, o clube perdeu os últimos três jogos do Brasileirão antes da paralisação e fechou na 17ª posição, na zona de rebaixamento. Neste segundo semestre, o time ainda tem compromisso pelos playoffs de oitavas de final da Copa Sul-Americana, contra o Independiente Medellín-COL. Além do clássico contra o Fluminense pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

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