Pedro Emanuel fala pela primeira vez como técnico do Vasco em desembarque no Rio Estadão Conteúdo 11.07.26 11h11 O português Pedro Emanuel desembarcou no Rio de Janeiro na noite desta sexta-feira (10) e falou pela primeira vez como técnico do Vasco, poucas horas após o anúncio oficial. O comandante de 51 anos vai iniciar os trabalhos pela equipe neste sábado (11), no CT Moacyr Barbosa. "É um prazer enorme me juntar à família do Vasco. Um clube gigante, com uma torcida fervorosa. É com essa ambição que chego ao Vasco. Com muito orgulho, dedicação, compromisso com aquilo que é a cultura do clube", disse Pedro Emanuel aos jornalistas que acompanharam a chegada. O novo técnico será acompanhado dos auxiliares Rui Gomes e Pedro Correia, do preparador físico André Galbe e do analista de desempenho Gil Varajão. Vale destacar que a coletiva de apresentação será realizada apenas na próxima segunda-feira (13), também no centro de treinamento. Pedro Emanuel ainda afirmou no desembarque que a prioridade é retirar a equipe da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. "Vamos ter mais oportunidades para nos falar, mas desde já afirmo que estou muito contente em fazer parte desta família. Eu e minha comissão viemos para ajudar e nos juntar para tirarmos essa equipe da zona de rebaixamento". Com o novo treinador, o Vasco retorna aos gramados na próxima quinta-feira (16), às 19h30, diante do Vitória, no estádio do Barradão, em Salvador. Essa partida faz parte do encerramento do primeiro turno do torneio nacional, que está paralisado desde final de maio por causa da Copa do Mundo. Ainda sob o comando de Renato Gaúcho, o clube perdeu os últimos três jogos do Brasileirão antes da paralisação e fechou na 17ª posição, na zona de rebaixamento. Neste segundo semestre, o time ainda tem compromisso pelos playoffs de oitavas de final da Copa Sul-Americana, contra o Independiente Medellín-COL. Além do clássico contra o Fluminense pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Vasco Pedro Emanuel Campeonato Brasileiro COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Paysandu fecha a contratação de zagueiro que estava na Série D; saiba mais Jogador foi contratado por empréstimo junto ao Noroeste-SP 10.07.26 18h15 FUTEBOL Remo: Atacante da base faz jogo-treino na lateral-esquerda e é elogiado por Condé: 'muito potencial' Jovem de 19 anos é cria da base azulina e busca seu espaço no time profissional 10.07.26 18h00 futebol Adversário do Paysandu, Guarani perdeu apenas uma vez como visitante na Série C Time bicolor recebe a equipe paulista no próximo domingo (12), na Curuzu 10.07.26 12h35 MMA Sport Club Ultra BNF MMA edição 15 promete sacudir o Marajó neste sábado, 11 10.07.26 11h44 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Paysandu fecha a contratação de zagueiro que estava na Série D; saiba mais Jogador foi contratado por empréstimo junto ao Noroeste-SP 10.07.26 18h15 Liga das Nações Vôlei Feminino: Brasil perde para Tailândia por 3 sets a 0 na Liga das Nações A equipe jogou com o time reserva em partida válida pela Liga das Nações. Próximo desafio é contra os Estados Unidos 11.07.26 8h27 Futebol Patrimônio do Remo supera R$ 281 milhões e clube divulga maior resultado financeiro de sua história Balanço de 2025 aponta crescimento de mais de 100% em um ano; valor coloca o Leão à frente de tradicionais clubes do futebol brasileiro 10.07.26 19h55 Futebol Paysandu apresenta Pedro Carrerette e Pablo Alcântara para reta decisiva da Série C Reforços já aparecem no BID, ficam à disposição de Júnior Rocha para o duelo com o Guarani e chegam com o discurso de ajudar o Papão na busca pelo acesso 10.07.26 21h06