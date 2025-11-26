Pedro é relacionado pelo Flamengo para a viagem a Lima na final da Libertadores O jogador está em recuperação de uma lesão muscular na coxa esquerda Estadão Conteúdo 26.11.25 16h03 Pedro, do Flamengo (Instagram @flamengo) O Flamengo divulgou nesta quarta-feira, 26, a lista de relacionados para a decisão da Copa Libertadores da América. A finalíssima contra o Palmeiras ocorre no próximo sábado, em Lima, no Peru. O nome do centroavante Pedro aparece na lista do clube carioca. O jogador está em recuperação de uma lesão muscular na coxa esquerda. Por isso, é improvável que ele esteja em campo no final de semana, já que não tem participado dos treinamentos com o elenco. O zagueiro Léo Ortiz, por sua vez, também está entre os relacionados. O defensor ficou de fora dos últimos compromissos da equipe. Existe a expectativa que ele jogue contra o Palmeiras e forme a zaga ao lado de Léo Pereira. O atacante Luiz Araújo, que sentiu dores na partida contra o Atlético-MG na terça-feira, pelo Campeonato Brasileiro, é outro confirmado na relação. Gonzalo Plata, que será desfalque na final por ter sido expulso na semi contra o Racing, irá viajar com a delegação. A lista flamenguista da viagem conta com 30 nomes. A decisão da Libertadores está marcada para às 18 horas (de Brasília) do sábado, no Estádio Monumental de Lima. O elenco do Flamengo embarca na tarde desta quarta-feira. Na quinta e na sexta, o time faz treinos na capital peruana antes de entrar em campo no sábado. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Flamengo Pedro relacionado final Libertadores COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES POLÊMICA Leo Dias promete não expor traições de jogadores se Flamengo vencer Libertadores Portal de celebridades se compromete a não publicar detalhes de 'festinhas' caso o time carioca seja campeão 27.11.25 15h11 futebol Novo gerente de futebol do Paysandu, Vandick Lima é apresentado e projeta reconstrução para 2026 Ex-presidente foi apresentado no novo cargo na última quarta-feira (26) 27.11.25 12h57 Futebol Extremismo: torcedores de Flamengo e Palmeiras apostam a vida por final da Libertadores Caso ocorreu em Santana do Araguaia. Vídeo viralizou nas redes sociais. 27.11.25 10h50 Futebol Remo, o que fazer com R$ 100 milhões a mais? 27.11.25 10h46 MAIS LIDAS EM ESPORTES Foco Em entrevista, Tonhão fala sobre orçamento do Remo e metas para 2025: ‘Objetivos maiores’ O presidente azulino detalhou os planos do clube para a disputa da Série A, destacando a importância da construção do novo Centro de Treinamento 26.11.25 12h25 Futebol Remo, o que fazer com R$ 100 milhões a mais? 27.11.25 10h46 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (27/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo A Série A do Campeonato Brasileiro, Liga Europa e Liga Conferência movimentam o futebol nesta quinta-feira 27.11.25 7h00 Vai ficar? Atacante se despede da temporada no Remo e deixa mensagem para a torcida: 'Até ano que vem' Jogador marcou três gols na Série B e foi um dos destaques do time na reta final do campeonato 26.11.25 11h14