Pedro decide, Flamengo vence Estudiantes e garante vaga nas oitavas da Libertadores Estadão Conteúdo 20.05.26 23h52 Fora da convocação final de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo, Pedro respondeu da melhor maneira possível dentro de campo. O atacante marcou o gol da vitória do Flamengo sobre o Estudiantes por 1 a 0, nesta quarta-feira, no Maracanã, e comandou a classificação rubro-negra às oitavas de final da Copa Libertadores. Com o resultado, o Flamengo chegou aos dez pontos e assumiu a liderança do Grupo A. O Independiente Medellín aparece em segundo, com sete, seguido pelo Estudiantes, com seis. O Cusco soma apenas um ponto. O time carioca ainda deve receber três pontos referentes ao duelo suspenso contra os colombianos, o que pode consolidar ainda mais a ponta da chave. Pedro, que esteve presente apenas na pré-lista de Ancelotti, voltou a mostrar poder de decisão em um momento importante da temporada. O atacante é visto como uma das alternativas imediatas da seleção brasileira em caso de problema físico de algum jogador do setor ofensivo durante a preparação para o Mundial. O primeiro tempo no Maracanã teve muita intensidade, mas pouca criatividade ofensiva. Flamengo e Estudiantes começaram assustando nos minutos iniciais. O time argentino levou perigo em cabeçada de González Pírez após cobrança de escanteio, enquanto o Flamengo respondeu em finalização de Jorginho de fora da área. Aos 32 minutos, Bruno Henrique foi derrubado por Meza, e o árbitro chegou a marcar pênalti. Após revisão do VAR, porém, a infração foi apontada fora da área. Na cobrança da falta, Léo Pereira exigiu boa defesa de Muslera, que ainda irritou jogadores e torcedores rubro-negros ao retardar reposições de bola durante boa parte da etapa inicial. O cenário mudou no segundo tempo, principalmente após uma falha decisiva da defesa argentina. Aos 19 minutos, Bruno Henrique fez jogada individual pela esquerda e parecia perder o lance ao adiantar demais a bola. Muslera, porém, saiu errado, se atrapalhou e deixou a sobra limpa para Pedro. O atacante dominou, girou sobre Meza e bateu de esquerda para explodir o Maracanã. O gol abriu espaços para o Flamengo controlar ainda mais a partida. Pouco depois, Samuel Lino encontrou ótimo passe para Carrascal infiltrar livre nas costas da defesa, mas o colombiano desperdiçou cara a cara com o goleiro. No rebote, Pedro ainda tentou uma finalização de chaleira, mas mandou por cima do travessão. Sem sofrer grandes sustos defensivos, o Flamengo administrou a vantagem até o apito final e confirmou a vaga antecipada no mata-mata da Libertadores. Em uma noite de resposta individual de Pedro e atuação segura coletiva, o time rubro-negro mostrou força justamente quando começa a entrar na fase decisiva da temporada. FICHA TÉCNICA FLAMENGO 1 X 0 ESTUDIANTES FLAMENGO - Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Evertton Araújo (Lucas Paquetá), Jorginho e Carrascal (Varela); Luiz Araújo (Samuel Lino), Pedro (Wallace Yan) e Bruno Henrique (De la Cruz). Técnico: Leonardo Jardim ESTUDIANTES - Muslera; Meza, Santiago Núñez, González Pírez e Tomás Palacios; Amondarain (Gaich), Piovi (Gabriel Neves), Alexis Castro (Farías) e Tiago Palacios (Gabricio Pérez); Aguirre (Cetré) e Carillo. Técnico: Alexander Medina. GOL - Pedro, aos 19 minutos do segundo tempo. CARTÕES AMARELOS - Evertton Araújo e Luiz Araújo (Flamengo); González Pírez, Meza, Piovi, Tiago Palacios e Tomás Palacios (Estudiantes) ÁRBITRO - Esteban Ostojich (URU) RENDA - Não divulgado PÚBLICO - 53.125 torcedores LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (BRA). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa Libertadores Flamengo Estudiantes COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol CBF confirma partida entre Remo x São Paulo no Mangueirão; saiba nova data e horário Alteração foi publicada no site oficial da entidade no início da noite desta quarta-feira (20). 20.05.26 18h54 Futebol Quase 800 agentes fazem a segurança de Paysandu e Nacional-AM, pela final da Copa Norte Expectativa é de que cerca de 40 mil torcedores acompanhem a decisão no estádio. 20.05.26 18h13 mais esportes Remo abre inscrições para a 1ª Corrida Leão de Periçá em Belém Prova ocorre no dia 16 de agosto, com largada e chegada no Baenão 20.05.26 12h48 futebol Após quebrar tabu em 2025, Remo reencontra Athletico-PR no Brasileirão; veja retrospecto Em duelo válido pela Série B, time azulino venceu pela primeira vez o Furacão 20.05.26 11h36 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu e Nacional iniciam decisão da Copa Norte em clima de revanche no Mangueirão Papão aposta em casa cheia para abrir vantagem diante dos amazonenses após goleada sofrida na primeira fase 20.05.26 8h00 FIQUE DE OLHO! Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (20/05), horários das partidas e onde assistir ao vivo Quarta-feira será agitada com jogos decisivos e até finais. Confira! 20.05.26 9h55 SEMIFINAL Paysandu x Nacional-AM: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (20/05) pela Copa Norte Paysandu e Nacional-AM iniciam a decisão da Copa Norte 2026 hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo a semifinal 20.05.26 19h00 futebol Após quebrar tabu em 2025, Remo reencontra Athletico-PR no Brasileirão; veja retrospecto Em duelo válido pela Série B, time azulino venceu pela primeira vez o Furacão 20.05.26 11h36