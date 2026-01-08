Pedro antecipa o retorno das férias em quatro dias e se reapresenta ao Flamengo O centroavante utilizou as redes sociais para registrar sua presença, com a inscrição "De volta" em sua postagem Estadão Conteúdo 08.01.26 13h17 O atacante Pedro antecipou o retorno das férias e se apresentou no Ninho do Urubu nesta quinta-feira, quatro dias antes da data estipulada pelo Flamengo. O elenco principal do clube retoma os trabalhos na próxima segunda-feira. O centroavante utilizou as redes sociais para registrar sua presença, com a inscrição "De volta" em sua postagem. O camisa 9 fez trabalhos na academia para aprimorar a parte física. Após um ano de 2025 marcado por reviravoltas, com atrito com o técnico Filipe Luís e a perda de posição no ataque, Pedro inicia o ano como o principal nome do setor ofensivo da equipe. Temporada conturbada e recuperação No final do ano passado, o jogador enfrentou problemas de contusão. Uma fratura no braço direito e uma lesão na coxa esquerda o impossibilitaram de disputar a final da Libertadores. Na disputa do Intercontinental, em fase final de recuperação, o artilheiro chegou a entrar em campo em duas partidas. O clube rubro-negro terminou como vice-campeão, perdendo o título nos pênaltis para o Paris Saint-Germain. Flamengo no Campeonato Carioca Enquanto o restante do elenco principal não retorna das férias, o Flamengo prepara um time alternativo. A equipe contará com a base do sub-20 para iniciar a disputa do Campeonato Carioca. A estreia rubro-negra no estadual será neste domingo, contra a Portuguesa, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. A equipe terá o comando de Bruno Pivetti, treinador dos juniores. A previsão inicial é que o time principal seja utilizado na competição a partir da terceira rodada. O clássico com o rival Vasco está marcado para o dia 21 de janeiro. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Flamengo Pedro reapresentação COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Copinha: Julgamento do Carajás após impugnação da partida será realizado nesta sexta (9) A vitória do Grêmio Prudente diante do Carajás acabou na justiça, após time paulista utilizar jogador que tinha sido substituído 08.01.26 14h13 Futebol Ainda não anunciados oficialmente, três reforços treinam com o Remo na pré-temporada; veja nomes Informação é do jornalista André Laurent, da TV Liberal, que está no CT do Retrô, casa da pré-temporada azulina. 08.01.26 14h10 Futebol Paysandu celebra 10 anos de marca Lobo e afirma que é uma das principais fontes de receita do clube O clube informou que a marca Lobo é responsável por uma boa parte das receitas anuais 08.01.26 10h14 Futebol Tuna e Paysandu lamentam a morte do analista de desempenho Kaio Mercês Kaio mercês trabalhou no futsal do Paysandu no período da pandemia e integrava o Departamento de Futebol profissional da Tuna na função de analista de desempenho 08.01.26 9h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES ESPERANÇA Times paraenses decidem futuro na Copinha na última rodada Tuna enfrenta o Botafogo-SP com chances de classificação e Carajás precisa vencer o Olímpico e torcer por reviravolta jurídica 08.01.26 23h25 APRESENTADO Juan Carlos Osorio fala pela primeira vez como treinador do Remo: 'vamos jogar de igual pra igual' Sobre o mercado, o treinador explicou que participou das conversas sobre reforços de forma pontual, entre eles um zagueiro canhoto 08.01.26 23h13 NÃO DEU Remo perde e agora precisa vencer o Palmeiras para se classificar na Copinha Contra o Monte Roraima, o desempenho do Remo esteve abaixo do esperado, especialmente no primeiro tempo 08.01.26 19h56 Futebol Ainda não anunciados oficialmente, três reforços treinam com o Remo na pré-temporada; veja nomes Informação é do jornalista André Laurent, da TV Liberal, que está no CT do Retrô, casa da pré-temporada azulina. 08.01.26 14h10