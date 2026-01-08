Pedro antecipa o retorno das férias em quatro dias e se reapresenta ao Flamengo

O atacante Pedro antecipou o retorno das férias e se apresentou no Ninho do Urubu nesta quinta-feira, quatro dias antes da data estipulada pelo Flamengo. O elenco principal do clube retoma os trabalhos na próxima segunda-feira.

O centroavante utilizou as redes sociais para registrar sua presença, com a inscrição "De volta" em sua postagem. O camisa 9 fez trabalhos na academia para aprimorar a parte física.

Após um ano de 2025 marcado por reviravoltas, com atrito com o técnico Filipe Luís e a perda de posição no ataque, Pedro inicia o ano como o principal nome do setor ofensivo da equipe.

Temporada conturbada e recuperação

No final do ano passado, o jogador enfrentou problemas de contusão. Uma fratura no braço direito e uma lesão na coxa esquerda o impossibilitaram de disputar a final da Libertadores.

Na disputa do Intercontinental, em fase final de recuperação, o artilheiro chegou a entrar em campo em duas partidas. O clube rubro-negro terminou como vice-campeão, perdendo o título nos pênaltis para o Paris Saint-Germain.

Flamengo no Campeonato Carioca

Enquanto o restante do elenco principal não retorna das férias, o Flamengo prepara um time alternativo. A equipe contará com a base do sub-20 para iniciar a disputa do Campeonato Carioca.

A estreia rubro-negra no estadual será neste domingo, contra a Portuguesa, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. A equipe terá o comando de Bruno Pivetti, treinador dos juniores.

A previsão inicial é que o time principal seja utilizado na competição a partir da terceira rodada. O clássico com o rival Vasco está marcado para o dia 21 de janeiro.