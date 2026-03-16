Pedrinho, presidente do Vasco, cobra árbitro e se envolve em confusão após empate com Cruzeiro Estadão Conteúdo 16.03.26 10h28 O jogo entre Cruzeiro e Vasco, que terminou com seis gols e empate de 3 a 3 na noite deste domingo, em Belo Horizonte, pelo Brasileirão, teve um final movimentado também fora de campo. Pedrinho, presidente do Vasco, e integrantes de sua diretoria, participaram de uma confusão generalizada. A causa da tensão foi a cobrança acalorada diante da atuação da arbitragem. O mandatário vascaíno discutiu com Lucas Paulo Torezin, juiz do jogo. A reclamação do ex-atacante e atual presidente do clube carioca se baseou na não marcação de dois pênaltis a favor do Vasco. O entrevero gerou uma grande confusão no túnel de acesso aos vestiários. Para tentar controlar a situação, a Polícia Militar teve de intervir para dispersar o princípio de tumulto que tomou conta do local com o uso de gás de pimenta. A substância se espalhou até a zona mista afetando o espaço destinado a jornalistas e jogadores. Bastante alterado, Pedrinho precisou ser contido pelos seguranças vascaínos. O comportamento do dirigente foi relatado na súmula do clássico pelo árbitro da partida. "Na saída do campo de jogo, fui abordado pelo presidente do Vasco, sr Pedro Paulo de Oliveira, que de forma exaltada e com o dedo em riste, disse as seguintes palavras. 'Você vai relatar na súmula tudo o que eu vou te falar. Você sempre prejudica o Vasco quando a gente joga fora de casa. Foi assim ano passado contra o Palmeiras na casa deles. Lá você prejudicou a gente e hoje aqui de novo com os pênaltis que você deixou de marcar e com esses acréscimos'", diz parte do texto. Bastante nervoso, Pedrinho direcionou seu discurso na sequência à maneira pela qual o juiz comanda as partidas. "'Você é arrogante, prepotente e soberbo. Sua forma de apitar é arrogante. Sua soberba vai preceder a sua queda'". Na madrugada, a equipe de arbitragem foi levada para ser ouvida pela Polícia Militar de Minas Gerais que abriu um Boletim de Ocorrência. O resultado de 3 a 3 não foi bom para nenhuma das equipes, mas o Cruzeiro acabou levando a pior. Ainda sem vencer na competição, a equipe celeste ocupa a vice-lanterna com três pontos em seis rodadas e está à frente somente do Internacional. Com o tropeço, o técnico Tite foi demitido. Já o Vasco aparece na 15ª colocação e tem cinco pontos. Após um mau começo, o time começa a dar sinais de reação com a chegada do técnico Renato Gaúcho, que substituiu Fernando Diniz. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Brasileiro Vasco Pedrinho presidente confusão árbitro COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Remo se une a Flamengo e Grêmio em articulação por reunião para discutir gestão da Libra Clubes convocaram assembleia para debater rumos da liga e revisar contratos de direitos de transmissão do Brasileirão 16.03.26 11h13 futebol Pikachu analisa derrota do Remo e projeta jogo contra o Flamengo: 'A gente tem que ter ambição' Jogador azulino lamentou o resultado e disse que o time tem pecado nos detalhes 16.03.26 10h23 futebol Remo deve anunciar atacante antes de duelo contra o Flamengo, diz jornalista Time azulino está no mercado em busca de reforços para a sequência da temporada e pode anunciar um novo jogador nesta semana 16.03.26 9h36 FUTEBOL O clube criado em uma mesa de bar está na Copa do Brasil em 2027; conheça o Capitão Poço O Capitão Poço conquistou a Copa Grão-Pará e se garantiu na Copa do Brasil de 2027 com apenas oito anos de fundação 15.03.26 10h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Remo deve anunciar atacante antes de duelo contra o Flamengo, diz jornalista Time azulino está no mercado em busca de reforços para a sequência da temporada e pode anunciar um novo jogador nesta semana 16.03.26 9h36 FUTEBOL Última chance a Neymar? Ancelotti convoca seleção brasileira para amistosos nos EUA Os amistosos do fim deste mês, contra França, dia 26, e Croácia, dia 31, podem servir para tirar algumas dúvidas que ainda estão na cabeça do treinador italiano 16.03.26 8h42 PÓS-JOGO Condé vê evolução no Remo apesar de nova derrota: 'mais agressiva' Técnico muda esquema com dois atacantes, elogia postura competitiva do Leão após revés para o Coritiba 15.03.26 22h07 demitido Cruzeiro anuncia demissão de Tite após novo tropeço no Brasileirão Há uma semana, o Cruzeiro conquistou o título mineiro ao superar o Atlético-MG na decisão 16.03.26 0h07