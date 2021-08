Pedradas, garrafadas e até tiros: partida de futebol amador acaba em confusão

Um jogo de futebol amador disputado no último domingo (29) não acabou nada bem. que era para ser um momento de diversão se tornou caso de polícia depois que uma briga generalizada se formou no meio da partida. O caso aconteceu em Goiânia. As informações são do Metrópoles.

Os jogadores estavam em campo quando torcidas organizadas começaram a discutir. No meio da briga, pedras e garrafas começaram a ser atiradas contra os atletas, que correram para tentar se livrar das agressões. Além dos objetos lançados, tiros também começaram a ser disparados. Segundo a Polícia Militar, apesar da desordem, ninguém ficou ferido e os dois acusados de iniciarem a briga foram presos.