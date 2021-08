Zagueiro é apresentado pelo Paysandu e afirma: ‘Temos obrigação de vencer’

O zagueiro Victor Sallinas foi apresentado pelo Paysandu na tarde desta terça-feira (10) e falou sobre a expectativa de estrear no novo time.

“Vinha treinando, jogando pelo outro clube. Espero ajudar muito o Paysandu. Eu sou canhoto e me sinto muito bem aqui. Estou pronto para quando for solicitado estar à disposição e corresponder”, comentou o atleta que ainda aguarda pela regularização. Se estiver com o nome no BID a tempo, deve, pelo menos, ficar no banco na partida contra o Jacuipense, marcado para sábado, na Curuzu.

“Série C é difícil, mas acredito que o Paysandu é o maior da competição então temos obrigação de vencer e é um jogo importante para consolidar no G4 e não sair mais”, afirmou.

Victor revela que recebeu muitas mensagens de torcedores falando sobre a semelhança do sobrenome com o de um balneário paraense.

“Recebi muitas mensagens. Recebi algumas falando de Salinas e perguntei o que era falaram que é um balneário bonito aqui do Pará. Mas vou deixar para conhecer esse balneário com todo mundo comemorando e feliz no final da temporada. Por enquanto, é trabalhar para conquistar o acesso com o Papão”, afirmou.

A partida entre Paysandu e Jacuipense é válida pela 12ª rodada da Série C e terá transmissão lance a lance em OLiberal.com.