Zagueiro do Paysandu reforça necessidade de vencer o Re-Pa na Curuzu: 'É nossa obrigação'

Mesmo com um jogo a menos que as demais equipes do Parazão, o Paysandu tem a melhor campanha da competição. É lider geral com 13 pontos, tem disparado o melhor ataque (12 gols) e a defesa menos vazada (1 gol). Os números fazem a equipe bicolor chegar com autoridade no clássico deste domingo, contra o Remo. Porém o zagueiro Genilson aponta que é necessário manter os pés no chão.

"A gente tem conversado bastante sobre esse momento bom que estamos vivendo. Sabemos que é o começo de um bom trabalho, a construção tem sido bem feita por todos aqui até agora. [Mas] A gente procura deixar essa empolgação para a torcida, procuramos manter o nosso foco, a nossa concentração e os pés no chão para que continue evoluindo mais a cada jogo, a cada dia. Sabemos que as vitórias escondem alguns erros, mas, para nós, atletas, não. Mas claro que a gente está contente com esse bom início de trabalho", reforçou.

Vitória no Re-Pa é 'obrigação'

Apesar de minimizar o certo favoritismo que os números trazem ao Bicola, Genilson não se omitiu de atestar a importância que uma vitória sobre o grande rival tem para o atual grupo alviceleste. Até mesmo porque o Paysandu não vence o Remo há 7 clássicos.

"É nossa obrigação [vencer] por estarmos dentro da nossa casa, diante do nosso torcedor. Então a gente vai ver a melhor estratégia para enfrentar o Remo. Vamos respeitar, vamos fazer o nosso jogo, nos impor. E clássico se ganha. A gente precisa se impor, vai estar dentro da nossa casa. Temos que fazer um bom jogo, concentrados, focados, para que a gente venha a vencer o primeiro clássico do ano", argumentou.

Números reforçam esforço coletivo

O zagueiro foi titular e ficou os 90 minutos em todos os jogos do Papão até aqui, além de ter marcado um dos gols na vitória por 3 a 0 contra a Tuna, na 2ª rodada do Parazão. A solidez defensiva, segundo ele, é um trabalho coletivo.

"A gente procura conversar bastante durante os treinos. Comunicação é importante. Procuramos entender a melhor maneira do companheiro, características dele. Graças a Deus tem dado certo e a gente vai continuar forte ali, lembrando que não só nós ali de trás, a equipe toda vem ajudando na marcação e isso tem feito uma grande diferença", concluiu Genilson.

Paysandu e Remo se enfrentam neste domingo a partir das 17h. A partida será na Curuzu e terá somente torcedores bicolores, mas a renda será dividida igualmente com o rival azulino. O portal Oliberal.com acompanha o Re-Pa 763 lance a lance, com os cortes dos principais lances e narração da equipe de esportes da Rádio Liberal FM.