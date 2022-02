Independente x Paysandu: jogo adiado é remarcado para o Rosenão, em Parauapebas

O jogo entre Independente e Paysandu, pela 3ª rodada do Campeonato Paraense, enfim tem data, horário e local para acontecer. A partida, que na época foi adiada devido às más condições do gramado do Estádio Navegantão, em Tucuruí, foi realocada para o Rosenão, em Parauapebas.

Assim, o departamento de competições da Federação Paraense de Futebol confirmou, neste sábado, todos os detalhes do confronto. O jogo agora será disputado na próxima quarta-feira, dia 23, às 19h30, no Estádio Rosenão.

Este será o único jogo de meio de semana do estadual, já que a 8ª e derradeira rodada da primeira fase terá todos os confrontos sendo disputados simultaneamente no domingo, dia 27 de fevereiro.

Sem condições

O adiamento da partida entre Independente e Paysandu, que originalmente seria no dia 5 de fevereiro, foi confirmado após uma vistoria técnica realizada pelo engenheiro agrônomo Raimundo Mesquita no gramado do Navegantão no último dia 3, à pedido da FPF, após reclamação da diretoria bicolor.

Isso porque na semana anterior o Galo Elétrico havia recebido o Itupiranga, pela 2ª rodada do Parazão, no estádio de Tucuruí, partida na qual ficou evidente as más condições do campo, com muita lama, areia e áreas irregulares. O laudo confeccionado por Mesquita aponta como alto o risco de lesões aos jogadores.

Uma nova vistoria foi realizada no Navegantão duas semanas depois e seguiu condenando o local para a prática de futebol profissional. A Prefeitura de Tucuruí prometeu uma nova reforma no estádio, para que tenha condições de receber jogos. O Estádio Navegantão já havia passado por uma grande reforma entre 2019 e 2020.