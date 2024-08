Yony González está escalado e vai estrear pelo Paysandu, diante do Mirassol-SP

O Paysandu está escalado para a partida contra o Mirassol, nesta segunda-feira (26), em partida válida pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A escalação conta com a estreia de novo reforço bicolor, anunciado na última sexta-feira (23).

VEJA MAIS

Para o jogo desta segunda-feira, às 18h30, o treinador Hélio dos Anjos teve que fazer sete alterações no time titular por conta de lesões no elenco e suspensões. Yony González, atacante colombiano, foi apresentado ontem (25) e já está escalado entre os 11 iniciais. Além do novo reforço: Edilson, Bryan, Carlão, João Vieira, Robinho e Ruan Ribeiro são as novidades no time titular, em relação ao time que começou na derrota para o Avaí, na última rodada.

CONFIRA A ESCALAÇÃO COMPLETA DO PAYSANDU

Paysandu e Mirassol duelam nesta segunda-feira (26), às 18h30, na Curuzu, pela 23ª rodada da Segundona. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.