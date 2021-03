Volante Jhonnatan tem nome publicado no BID e pode estrear pelo Paysandu contra o Carajás

Após a vitória por 1 a 0 diante do Madureira-RJ e a classificação garantida para a segunda fase da Copa do Brasil, o Paysandu volta a pensar no Campeonato Paraense. O Papão encara o Carajás no próximo domingo (14), no estádio Mamazão, em Outeiro, pela terceira rodada e poderá ter novidades no time.

O técnico Itamar Schulle ganhou uma opção a mais no elenco. O volante paraense Jhonnatan, de 29 anos, cria da base do Remo, mas que atuou em três temporadas pelo Paysandu, já poderá atuar com a camisa bicolor. O jogador estava no Náutico-PE e teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID) e está apto.

Jhonnatan já treina com o elenco na Curuzu desde o final da semana passada e deve pintar na lista de relacionados do Papão. Carajás x Paysandu se enfrentam às 10h30 deste domingo (14), no estádio Mamazão e a partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.