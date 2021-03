Teve Re-Pa no Último Lance: Gorne e Jhonnatan falam sobre clássico: 'Vai surfar na pororoca'; veja

O programa Último Lance, que debate o futebol paraense toda segunda-feira, a partir das 18h, recebeu o meia Jhonnatan, do Paysandu, além do atacante Renan Gorne, do Remo.

Em tom amistoso, Jhonnatan e Renan Gorne já chegaram a comentar a respeito do clássico Re-Pa, pela quarta rodada do Campeonato Paraense 2021. Um torcedor disse que Gorne iria surfar na Curuzu - Renan Gorne celebra seus gols como se estivesse surfando. Jhonnatan entrou na brincadeira e disparou. "Vou apresentar a Pororoca para ele surfar". Gorne caiu na risada.

Veja o programa: