Assista: inspirado em título da Série B, Paysandu lança novo uniforme

Após a conquista da classificação na Copa do Brasil, o Paysandu lançou o seu novo uniforme para a temporada. Inspirado no primeiro título da Série B, há quase 30 anos - em 1991 -, a coleção Constelação teve como um dos modelos um dos campeões daquele elenco, o meia Oberdan.

HOJE EU TÔ DE ROCK COM A CAMISA DO PAPÃO! 🎵



Em 1991, o Papão venceu o seu primeiro título de Campeão Brasileiro.

A Camisa II da Coleção Constelação Paysandu 2021 traz uma homenagem à conquista, que originou a primeira estrela do manto do Papão! Agora ela também pode ser sua! 🐺 pic.twitter.com/wurqcV5lGU — Paysandu Sport Club (@Paysandu) March 11, 2021

Preços

Segundo o Papão, a linha oficial de jogo tem os seguintes preços: a camisa masculina R$ 229,99, feminina e juvenil têm o valor de R$ 219,99 e a infantil R$ 209,99. A camisa foi desenvolvida pela Lobo, marca própria do Paysandu.

Disponíveis

Os novos produtos da coleção Constelação estão disponíveis em lojas do Estado e em toda a rede Lobo. Além da recente inauguração do espaço na Curuzu, ainda no primeiro semestre deste ano serão abertas unidades no Parque Shopping, no município de Castanhal, região nordeste paraense, e a tão esperada loja virtual. O torcedor também pode adquirir as peças nos shoppings Boulervad, Bosque Grão Pará e Metrópole e na Sede Social.